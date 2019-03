Denis Drăguş: „Convocarea la tineret nu este un pas înapoi”

Denis Drăguș: „Convocarea la tineret nu este un pas înapoi”

Fotbalistul Denis Drăguș (19 ani), de la FC Viitorul, aflat în lotul naționalei de tineret a României pentru stagiul de pregătire din Spania, a declarat, pentru Agerpres, că nu simte ca un pas înapoi convocarea în premieră la selecționata Under 21, după ce a debutat la prima reprezentativă.







„A fost șansa mea să debutez mai întâi la naționala mare. Cred că am și meritat, pentru că am început foarte bine sezonul. Așa a fost conjunctura, să nu fiu convocat înainte la Under 21 și să ajung direct la naționala mare. Având în vedere că urmează Campionatul European de tineret, nu simt convocarea la U21 ca pe un pas înapoi după debutul la naționala mare. Sper să mă integrez cât mai repede în echipă și să merg și eu la Campionatul European”, a spus jucătorul care a evoluat în cele două meciuri ale primei reprezentative cu Serbia din Liga Națiunilor.







În ceea ce privește adversarele de la Campionatul European din Italia și San Marino, Drăguș a afirmat: „Cred că avem șansele noastre, din moment ce am bătut echipe precum Portugalia, am făcut egal cu Belgia... nu cred că e o problemă să ne batem cu Anglia, Franța și Croația. Sunt trei meciuri în care se poate întâmpla orice. Iar dacă începem bine, eu zic că avem toate șansele să ajungem în semifinale”.







Echipa națională de fotbal Under 21 a României va efectua un stagiu de pregătire în Spania, în perioada 19-26 martie, în cadrul căruia va disputa două partide amicale, cu Spania (21 martie), la Granada, și cu Danemarca (25 martie), la Marbella.