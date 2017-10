Denis Alibec, rezervă în finala Campionatului Mondial al Cluburilor

Fostul atacant farist Denis Alibec a fost rezervă la Inter Milano în finala Campionatului Mondial al cluburilor, câștigată cu 3-0 (Pandev 13, Eto’o 17, Biabiany 86) de campioana Europei, la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), în fața echipei din Congo TP Mazembe. La Inter a evoluat în schimb din primul minut, ca fundaș stânga, Cristi Chivu, căpitanul echipei naționale a României fiind schimbat în minutul 54. Antrenorul echipei italiene, Rafa Benitez, a jucat cu: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Cordoba, Chivu (54 Stankovic) - Zanetti, Cambiasso, Thiago Motta (87 Mariga), Eto’o - Pandev, Milito (70 Biabiany). În urma acestei victorii, Inter Milano ajunge la cinci trofee câștigate în acest sezon, precedentele patru fiind campionatul, Cupa și Supercupa în Italia și Liga Campionilor în Europa. Totodată, Samuel Eto’o l-a întrecut pe jucătorul Barcelonei, Pedro, devenind primul fotbalist din istorie care marchează în șapte întreceri diferite în decursul unui singur an. Vârful camerunez s-a bucurat într-un mod aparte după golul înscris, ridicând în fiecare mână câte o sacoșă. După meci, Rafa Benitez a aruncat bomba: dacă nu-i vor fi aduși patru jucători, fie își dă demisia, fie patronul Massimo Moratti renunță la pretențiile sale în privința obiectivelor echipei. Dacă Rafa va deveni istorie pentru Inter, se vehiculează că Moratti are două variante pentru noul antrenor: Fabio Capello, pe care l-a avut alături în tribună la Abu Dhabi, sau Walter Zenga. Meciul pentru locul trei: Sport Club Internacional (Brazilia) - Seongnam Ilhwa (Coreea) 4-2 (Tinga 15, Alecsandro 27, 71, Andres D’Alessandro 52); Meciul pentru locul cinci: Pachuca (Mexic) - Al-Wahda (Emiratele Arabe Unite) 2-2 (Dario Cvitanich 82, 89 / Ismaeil Matar 44, Mahmoud Al Hammadi 77), 4-2 la penalty-uri pentru mexicani. „Este al 15-lea trofeu din cariera mea. Sunt fericit pentru acest succes, care încheie un an fantastic. Nicio echipă italiană nu a realizat ce a reușit Inter în 2010. Toți interiștii trebuie să fie mândri pentru această echipă” Javier Zanetti, căpitanul lui Inter