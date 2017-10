„Denigratorii şi invidioşii împiedică performanţa“

Săgeata Năvodari și președintele Dunării Galați se bat în declarații

„Denigratorii și invidioșii împiedică performanța“

Conducerea Săgeții Năvodari i-a dat replica președintelui Dunării Galați, Auraș Brașoveanu, care a afirmat, într-un interviu, că Săgeata și-a schimbat forma juridică pentru a scăpa de datorii. „Atitudinea și comentariile malițioase ale lui Auraș Brașoveanu ne deranjează. Suntem obligați de realitate să contrazicem aceste afirmații inexacte. Săgeata Năvodari este con-tinuitoarea echipei Săgeata Stejaru (afiliată la FRF încă din anul 1960), al cărei patrimoniu activ și pasiv l-a preluat în totalitate. Deci nu aveau cum să rămână datorii, mutarea la Năvodari realizându-se când Primăria orașului a oferit condiții pentru promovarea echipei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Săgeții, Cătălin Donose. Potrivit acestuia, schimbarea s-a făcut cu regulamentele FRF în mână și în spiritul legislației românești. „În campionatul trecut, documentația de licențiere a formației noastre a fost respinsă pe criterii de infrastructură și personal, nicidecum pe motive financiare. Domnul Brașoveanu atacă oamenii din conducerea Săgeții, care, spre deosebire de el, investesc banii proprii în fotbalul românesc, încercând să realizeze o performanță. Din păcate, există denigratori și invidioși, care nu doresc ca acest lucru să se întâmple”, a mai spus Donose. Schimbul de replici dintre Săgeata și Auraș Brașoveanu nu și-a consumat acum primul episod. Vrajba e mai veche, cele două părți „lovindu-se” reciproc și după partida de campionat Săgeata - Dunărea Galați 1-0. „Nu ne bucură ce a pățit Săgeata cu articolul 5 bis din ROAF, nu vrem să profităm de necazul altora. Nu s-ar fi ajuns aici dacă am fi fost principiali. Și noi am fi putut să ne schimbăm forma juridică ca să scăpăm de datorii, dar nu am făcut asta. Am plătit tot ce am avut de plătit și am fost corecți” Declarația lui Auraș Brașoveanu