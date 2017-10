Demisie în Liga I

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Petre Grigoraș, antrenorul Pandurilor Tg. Jiu, și-a anunțat plecarea de la echipa gorjeană în condițiile în care șefii clubului i-au transferat, fără acordul său, pe Vranjes și Ilijoski, transmite realitatea.net. "Poate sunt doar zvonuri, poate nu e nimic concret. Pentru mine e un subiect închis din momentul în care a refuzat să mai intre în teren. Eu am spus că el nu va mai juca la Pandurii atât timp cât sunt eu antrenor. Dacă cei din conducere l-au transferat, înseamnă că au decis. Nici cu Ilijoski nu am fost de acord, dar dacă așa consideră conducerea... eu sunt doar antrenor, nu sunt proprietar de club. De Martinovic am fost întrebat și am fost de acord să vină", a mai spus Grigoraș, citat de Dolce Sport. Vranjes a plecat iarna trecută de la Pandurii, pentru că a intrat în conflict cu Grigoraș, după ce a refuzat să stea pe bancă la meciul cu Rapid. Jucătorul a fost trimis să se antreneze la echipa a doua pe final de tur, după care a fost împrumutat pe șase luni la CFR Cluj.