Antrenorul emerit Mihail Făgărășan îl atacă dur pe președintele FRH, Cristian Gațu

Demisia!

Antrenorul emerit Mihail Făgărășan, director adjunct al CSS 1 Constanța, a lansat, ieri, într-o conferință de presă, un atac dur la adresa conducerii Federației Române de Handbal, pe care o consideră principala vinovată de seria eșecurilor naționalei masculine. „De 11 ani, reprezentativa masculină de handbal a României nu se mai califică la turneele finale ale Campionatelor Euro-pene sau Mondiale, iar marea vină o poartă conducătorii federației, care nu au întocmit decât strategia insuccesului. În toată lumea, atunci când nu ai rezultate, trebuie să te retragi, să lași locul altuia mai bun. Cristian Gațu (n.r. - președinte), Gheorghe Goran (n.r. - director tehnic) și Mihai Marinescu (n.r. - secretar general) au ocazia vineri, la ședința consiliului de administrație al FRH, să își dea demisia de onoare. Mă îndoiesc, însă, că o vor face. Se vor ascunde iarăși după rezultatele handbalului feminin, dar avertizez că, dacă actuala conducere a federației rămâne în funcție, riscăm să ratam calificarea la Jocurile Olimpice de la Beijing inclusiv cu echipa de fete. Handbalul românesc are nevoie de oameni și concepții noi, capabili de a gestiona fenomenul sportiv, Cei care au stricat generații întregi de jucători trebuie să plece!", a declarat profesorul Mihail Făgărășan. Robert Licu, propunerea pentru șefia FRH Tehnicianul constănțean este de părere că, în locul lui Gațu, ar trebui instalat Robert Licu. „N-a fost el campion mondial, a câștigat doar bronzul la CM, dar el și generația sa, cu Dedu, Beșta și compania, ar putea avea un cuvânt de spus. Gațu și echipa sa nu au găsit tainele succesului, trebuie să lase locul tinerilor. Vineri, ar trebui să își anunțe retragerea, iar pentru handbalul românesc să înceapă o nouă etapă", a explicat directorul adjunct al CSS 1. Mihail Făgărășan îl acuză de dictatură de Cristian Gațu. „Nu colaborează în niciun fel cu antrenorii din țară. Ei, ofițerii pensionari iau decizii cum doresc. Nu îi interesează părerea noastră, nu coboară din birou să-i vadă pe copii la selecții. Mulți antreori sunt nemulțumiți de modul în care sunt tratați, dar, de frică, preferă să tacă. Eu nu tac, pentru că nu am nimic de pierdut. Am o carieră de prestigiu în urmă, am format elemente de excepție, am curajul să vorbesc, să arăt că handbalul românesc nu este pe drumul cel bun. Ceea ce a lipsit în ultimii 11 ani a fost un conducător priceput", a spus Mihail Făgărășan.