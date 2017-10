Succese constănțene în Germania, la Cupa de Paști la natație

„Delphini“ mici, dar buni

Un nou nucleu de natație se încheagă la Constanța. Delphin Club Înot este cea mai tânără grupare sportivă de profil de pe litoral, dar, cu toate acestea, are deja copii medaliați în competiții internaționale. 15 mici înotători, cu vârste cuprinse între 8 și 11 ani, au participat, recent, la Cupa de Paști de la Bochum (Germania), reuniune nautică la care au fost prezenți mai mult de 600 de sportivi, reprezentanți ai Olandei, României și țării gazdă. „Concursul s-a desfășurat pe durata a două zile, seriile calificatorii și finalele derulându-se rapid, de dimineață până seara. Nici nu am avut timp să vizităm orașul. Ne-a fost destul de greu să îi ținem pe copii atâtea ore la bazin, s-au mai și speriat, au mai și plâns, dar, una peste alta, a ieșit bine, mai ales că, pentru majo-ritatea copiilor, a fost primul turneu în străinătate. Costurile deplasării, în valoare de circa 5.000 de euro, au fost suportate de părinții sportivilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Aurel Șeicaru, antrenor care și-a însoțit elevii în Germania. Constănțenii au obținut 11 medalii, prin Alexandra Nicolae (8 ani; aur la 50 m spate, 50 m liber; argint la 50 m bras), Ștefan Voicu (8 ani; aur la 50 m fluture; bronz la 50 m bras), Vlad Pascale (10 ani; aur la 200 m mixt; argint la 50 m liber și 100 m spate; bronz la 50 m spate), Sebastian Tulea (bronz la 50 m spate) și Sebastian Itu (11 ani; bronz la 50 m liber). Conform regulamentului, s-a concurat în probe individuale, iar la final, pe baza timpilor înregistrați, s-au întocmit clasamente generale pe categorii de vârstă. Ștefan Voicu s-a dovedit a fi cel mai bun la secțiunea băieți 8 ani, iar Alexandra Nicolae a scăpat printre degete o distincție similară (f 8), din pricina unei descalificări, cauzată de o greșeală tehnică. În topul final al echipelor, din 35 de competitoare, Delphin Club Înot Constanța s-a clasat pe un onorabil loc 16. „De anul acesta, sportivii noștri de 10 ani vor intra în concurs la Campionatele Naționale. Avem la club 60 de copii, antrenamentele le efectuăm la bazinul de la Palm Beach din Mamaia, dar e foarte posibil să ne mutăm, curând, la Yaki, unde costurile ar fi mai mici. Consider că zece copii au calități de a face sport de performanță”, a explicat profesorul Șeicaru, cel care îl are drept partener în acest proiect pe Andrei Petrescu.