„Delfinii“ Farului corectează recordurile României

Conditii de pregatire

Din pacate, nu DOAR dl Floroiu trebuia sa gaseasca solutii optime de pregatire ci federatia, pentru ca vorbim de sportivi de lot national, gen Abibula, Gradinaru si altii. Nu poti sa lasi acesti sportivi sa se descurce cum pot, mai ales in Constanta, unde nu sunt conditii de pregatire adecvate valorii lor. Exista centru olimpic, la Izvorani.... Pe de alta parte, trebuie sa ne gandim si la cei care lupta sa descopere in permanenta noi valori. Sportivii de exceptie nu apar peste noapte, sunt ani de zile de pregatire in spate iar realitatea zilelor noastre ne arata ca selectia merge din ce in ce mai greu.