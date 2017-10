„Delfini“ mai isteţi chiar decât Flipper

Înotătorii constănțeni s-au remarcat la Cupa Bucovinei

„Delfini“ mai isteți chiar decât Flipper

Celebrul erou al filmului lui James Clark, delfinul Flipper, este un personaj mult îndrăgit de micii sportivi constănțeni, care vor să-i întreacă performanțele. La ultimul concurs, ei au înotat foarte bine și au urcat pe podium. În vârstă de numai 7 ani, Laura Boicenco, de la Delphin Înot Club Constanța, s-a numărat printre sportivii remarcați la Cupa Bucovinei, competiție ajunsă la ediția cu numărul 16, desfășurată, zilele trecute, la Suceava. Ea a concurat la categoria fete 8 ani și, deși mai mică decât contracandidatele sale, a reușit să câștige medalia de aur în proba de 50 m spate. Laura a cucerit încă o medalie, bronz la 50 m liber. Alți doi „delfini” constănțeni au obținut rezultate foarte bune. Vlad Pascale (13 ani) a luat aur la 50 m liber, argint la 50 m bras și bronz la 50 m fluture și 100 m liber, în timp ce Sebastian Tulea (9 ani) a terminat pe locul întâi finala la 50 m bras. „A fost o întrecere foarte puternică, rezervată categoriilor de vârstă 8-12 ani, la care au participat 187 de sportivi reprezentând opt cluburi, din Bacău, Baia Mare, Bistrița, Piatra Neamț, Suceava și Constanța. Noi am deplasat o echipă formată din 13 sportivi, dintre care patru în vârstă de 7 ani. Am câștigat șapte medalii și, cu siguranță, ar fi fost și mai multe dacă ar fi concurat și Alexandra Nicolae, una dintre înotătoarele de mare valoare ale clubului nostru”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Aurel Șeicaru, cel care, alături de Andrei Petrescu, îi antrenează și i-a însoțit pe sportivi în competiția de la Suceava. În clasamentul pe cluburi, pe prima poziție s-a situat CS Vip Sangym Piatra Neamț, o grupare modernă, care are numai câțiva ani de existență. „Viitorul este al cluburilor private, nu al celor care trăiesc cu bani de la stat. Ar trebui să luăm exemplul Franței, unde există aproximativ 2.800 de cluburi, toate particulare. Victoria echipei din Piatra Neamț nu trebuie să surprindă pe nimeni, este rodul investițiilor din ultima vreme”, a explicat profesorul Șeicaru. Merg după medalii la Geneva Cinci înotători de la Delphin Înot Club Constanța vor participa, luna viitoare, la reuniunea nautică de la Geneva (Elveția; categoriile de vârstă 8-12 ani), în care miza este câștigarea Cupei Primăverii. Vor efectua deplasarea Alexandra Nicolae, Laura Boicenco, Vlad Rogoveanu, Ștefan Voicu și Van Thomas Pascu, ultimul un copil de 9 ani, născut în Suedia, și care s-a apucat de înot în 2008. Șeicaru a refuzat un contract în Egipt Aurel Șeicaru spune că sportivii săi se chinuiesc, realmente, să se antreneze pentru a face performanță. „Ne pregătim la piscina Hotelului IAKI, care are, însă, doar 21 de metri lungime. Este foarte bună pentru inițiere, dar, mai apoi, ne-ar trebui un bazin la dimensiunile de concurs. La Palatul Copiilor nu suntem doriți, la Academia Navală este greu de intrat, iar alt bazin nu mai există. Este incredibil ce se petrece la Constanța, să nu ai unde să-i antrenezi pe copii. Nu știu cât vom mai rezista în acest ritm. Personal, o să mă descurc. Am refuzat, recent, o ofertă de a antrena în Egipt, tocmai pentru că am început un proiect la Constanța. Dacă plecam, se desființa clubul, copiii dispăreau din sportul de performanță. Am mai lucrat în străinătate, dar sper să gă-sesc soluțiile pentru a continua activitatea acasă”, a explicat Aurel Șeicaru.