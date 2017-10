Decizie neașteptată luată de Gică Hagi la Viitorul Constanţa

7

nu se poate asa ceva

Am crezut mereu ca cineva ne vrea raul noua constantenilor dar acum sunt sigur ca noi ne facem singuri soarta la Hagi nu ma asteptam sa nu gaseasca solutii este mediul lui dar sa joace la Galati cind sar fi putut gasi o solutie sa vedem si noi Viitorul in liga lui Mitica de la aceasta echipa asteptam multe chiar daca sunt farist convins ,totusi sa nu uitam ca Hagi a fost si este tot ce am avut noi la constanta mai bun ar fi fost indicat sa fie lasat sa joace pe stadionul Farul nu vad ce s-ar fi intamplat daca jucau la constanta ne bateam intre noi constantenii oare ?la Farul nu stiu cind ne vom pune candidatura pentru promovare fara bani si un investitor pe masura va fii tare greu cu toate ca ne dorim toti suporterii farului sa intram iar in liga lui mititica dragomir.daca Hagi a uitat de unde a plecat in fotbal este un mare pacat.Bafta echipei Farul in noul sezon si poate vine si la echipa noastra de suflet soarele pe strada ei