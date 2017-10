"Decebal" şi "Mihai Viteazu", printre câştigătorii Street Play Schools Battle

"Decebal" și "Mihai Viteazu", printre câștigătorii Street Play Schools Battle

Nu este vorba despre vreo luptă istorică, ci despre prima ediție a competiției de streetball Street Play Schools Battle, dedicată gimnaziilor și liceelor, găzduită de Sala Sporturilor, week-end-ul trecut. Deși erau așteptate mai multe echipe, la concurs au participat 23 de formații. Din păcate, nici numărul spectatorilor nu a fost foarte mare.„Publicul nu a fost așa numeros, dar călduros. Per total, evenimentul și-a atins scopul. Sperăm ca la următoarea ediție să creștem numărul echipelor participante, ale suporterilor și a valorii. Vara aceasta mai pregătim câteva evenimente de streetball, însă afară, așa cum se joacă de fel”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Andrei Talpeș, președintele Asociației Terra Semper Fideli.Toți participanții au fost recompensați cu dulciuri, iar primele trei locuri au primit diplome, cupe și tricouri.Iată clasamentul competiției: liceu masculin: 1. „Decebal” Warriors, 2. All Stars „Mircea”, 3. „Traian” Connection; liceu feminin: 1. LPS Wild Cats, 2. „Decebal” Mystics; școli gimnaziale masculin: 1. „Mihai Viteazu’s” Army, 2. „Remus Opreanu” Elites, 3. Power of „Blaga”; școli gimnaziale feminin: 1. CMMC LPS, 2. Pirate Kings „Mihai Viteazu”, 3. „Blaga” SistersCompetiția a fost organizată de Asociația Terra Semper Fidelis Perspectivă pentru Viitor, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Inspectoratul Școlar Județean și Asociația Județeană de Baschet Constanța.