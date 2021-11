Debut perfect! Constănţeanca Elena Zaharia, calificată în etapa a doua a grupelor

Jucătoarea constănţeană de tenis de masă Elena Zaharia, de la CS Farul - Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, participă, în aceste zile, la întrecerile Campionatului European U21, competiţie care are loc la Spa (Belgia).Alături de sportiva din Constanţa, România mai este reprezentată de alţi şase jucători: Andreea Dragoman, Tania Plăian, Cristian Pletea, Rareş Şipoş, Cristian Chiriţă şi Darius Movileanu. Antrenori sunt Viorel Filimon, Andrei Filimon, ambii din Constanţa, şi Mădălin Ionaşcu.Programate în perioada 10-14 noiembrie, Europenele U21 includ meciuri de simplu - feminin şi masculin - şi de dublu - feminin, masculin şi mixt.Repartizată în Grupa a 5-a, Elena Zaharia a obţinut două victorii (4-0 cu Alina Jagnenkova, din Estonia, şi 4-0 cu Kalina Hristova, din Bulgaria, dar a pierdut duelul cu poloneza Katarzyna Wegrzyn, scor 1-4, astfel că a ocupat locul doi în clasamentul grupei şi a acces în cea de-a doua etapă, unde, în Grupa C, le are drept adversare pe Tatiana Kukulkova (Slovacia), Anastasiya Dymytrenko (Ucraina) şi Lucie Gauthier (Franţa).În proba feminină de dublu, Elena Zaharia face pereche cu Andreea Dragoman, iar primele lor adversare sunt Hana Arapovic (Croaţia) şi Linda Zaderova (Cehia), în faza 16-imilor de finală.La dublu mixt, constănţeanca joacă alături de Darius Movileanu, alături de care înfruntă, în 32-imi, cuplul Alberto Lillo (Spania) / Alma Roose (Suedia).Finalele Campionatului European U21 sunt programate duminică, 14 noiembrie.Foto: Facebook / Federaţia Română de Tenis de Masă