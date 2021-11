Debut în trombă! CS Cleopatra Mamaia, opt eseuri marcate în primul meci al noii stagiuni

Amânat cu aproape o lună de zile, debutul echipei CS Cleopatra Mamaia în actuala ediţie a Campionatului Naţional de rugby juniori Under 17 a fost unul fericit. Formaţia constănţeană a făcut primul pas cu dreptul, învingând fără drept de apel echipa Colegiului Tehnic „Dinicu Golescu” Bucureşti.Disputată pe stadionul „Flacăra” din Năvodari, partida dintre CS Cleopatra Mamaia şi Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” Bucureşti, contând pentru etapa a treia a Campionatului Naţional de rugby juniori U17, s-a încheiat cu victoria categorică a echipei constănţene, scor 50-3.Condusă de pe margine de antrenorii Onal Agiacai, Radu Mocanu şi Romeo Bezuşcu, sub privirile managerului Constantin Gheară, formaţia de pe litoral a marcat nu mai puţin de opt eseuri, cinci dintre ele fiind transformate, singurele puncte puse pe tabelă de oaspeţi venind dintr-o lovitură de penalitate.„Pentru echipa noastră, este primul meci după multe luni. În prima rundă, am stat, apoi meciul cu Şoimii-Dinamo Bucureşti, din etapa a doua, a fost amânat. Avem la dispoziţie o generaţie promiţătoare, sunt copii talentaţi, însă au doar cinci meciuri jucate în ultimii doi ani. Copiii sunt dornici de întrecere şi, încet-încet, intră în planul de joc cerut.Cu «Dinicu Golescu», a fost un meci pe care l-am controlat de la un capăt la celălalt şi sunt mulţumit în special de evoluţia jucătorilor mei din a doua repriză”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele CS Cleopatra Mamaia, Victor Bezuşcu.Pentru echipa constănţeană, urmează două meciuri dificile. Primul va avea loc duminică, 7 noiembrie, de la ora 13.00, pe stadionul „Flacăra”, unde adversară va fi echipa ACS Şoimii-CS Dinamo Bucureşti, una dintre candidatele la titlul naţional.„Ne aşteaptă o partidă cu grad maxim de dificultate, restanţa cu Şoimii-Dinamo, din etapa a doua. Vom întâlni o echipă bine închegată, cu jucători care evoluează împreună de şase-şapte ani, condusă de un tehnician foarte bun, antrenorul federal Daniel Mitrea. Echipa bucureşteană este una dintre favoritele la titlu”, a precizat preşedintele Victor Bezuşcu.O săptămână cu antrenamente zilnicePână la ora de start a partidei cu Şoimii-Dinamo, jucătorii Cleopatrei vor urma programul săptămânal de pregătire, cu antrenamente zilnice, între orele 14.30-16.30, pe terenul LPS din Complexul Sportiv „Badea Cârţan”.Iar pe 14 noiembrie, pe stadionul „Mihail Naca” din strada Primăverii, se va disputa derby-ul Victoria Cumpăna - CS Cleopatra. Echipa din Cumpăna are la activ două succese (67-0, acasă, cu CT „Dinicu Golescu” şi 67-0, în deplasare, cu CSM Bucureşti) şi o înfrângere (6-13, în deplasare, cu Şoimii-Dinamo), aşa că derby-ul local cu CS Cleopatra este deschis oricărui rezultat.Foto: Facebook / Romania Rugby Cleopatra