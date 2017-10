Debut de vis pentru Răzvan Marin la naţională. Gol cu Armenia!

Debut de vis pentru Răzvan Marin la națională. Gol cu Armenia!

Naționala de fotbal a României a învins categoric echipa similară a Armeniei cu scorul de 5-0 (4-0), sâmbătă, la Erevan, în Grupa E a preliminariilor Campionatului Mondial din 2018. Pentru tricolori, au marcat Bogdan Stancu (min. 4 - penalty), Adrian Popa (min. 10), Răzvan Marin (min. 12), Nicușor Stanciu (min. 29) și Alexandru Chipciu (min. 53).Jucătorul Viitorului Constanța, Răzvan Marin, a debutat cu gol în tricoul reprezentativei de seniori a României și a confirmat încrederea oferită de selecționerul Christoph Daum.„Nu mă așteptam să intru și să marchez, dar toată lumea mi-a spus că o să dau gol. Mă bucur că am marcat, că am făcut toți o partidă bună și că am luat cele trei puncte. Este un sentiment pe care nu pot să îl explic. E ceva incredibil ce mi se întâmplă, totul a decurs foarte repede pentru mine. Gândul mi s-a dus atunci către toți românii, pentru că suntem aici să-i reprezentăm cu mândrie, iar în seara asta am reușit. Îi mulțumesc domnului Hagi pentru tot, mă bucur că nu l-am dezamăgit. Îi mulțumesc și selecționerului pentru încrederea acordată și vreau să am cât mai multe reușite la echipa națională”, a declarat jucătorul Viitorului la finalul partidei, pentru postul TVR 1.În celelalte două partide ale grupei, Muntenegru a surclasat Kazahstanul cu 5-0, iar Polonia a câștigat derby-ul etapei, scor 3-2, împotriva Danemarcei.România va juca următorul meci marți, la Astana, cu Kazahstan, de la ora 19. Partida va fi transmisă de TVR 1.Naționala U19 a României a ratat calificarea la Turneul de Elită, după ce a pierdut și cea de-a doua partidă a grupei, contra Norvegiei, scor 1-3 (0-1). Norvegienii au deschis scorul prin Roseth (min. 14), însă tricolorii au reușit să egaleze prin jucătorul celor de la UTA, Adrian Petre (min. 68). Băieții lui Costel Enache au cedat cu doar 5 minute înainte de finalul partidei și au încasat două goluri, de la Ajer (min. 86) și Groedem (min. 90).Pentru România, au jucat și Tiberiu Căpușă, Andrei Ciobanu și Florinel Coman, de la Viitorul Constanța, alături de Ianis Hagi (Fiorentina), Vlad Dragomir (Arsenal Londra) sau Dennis Man (Steaua București).