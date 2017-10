Debut de foc pentru CS Phoenix Constanţa, în Liga l de baschet feminin

Debut de foc pentru CS Phoenix Constanța, în Liga l de baschet feminin

După 23 de ani, Constanța are din nou o echipă de baschet feminin în eșaloanele de senioare ale României, prin prezența CS Phoenix în Liga l.Debutul Phoenix-ului are loc duminică, 22 octombrie, la ora 17, la Sala Sporturilor din Constanța, împotriva echipei Rapid București, formație care anul trecut și-a câștigat dreptul de a evolua în Liga Națională, însă a fost nevoită să se retragă din cauza problemelor financiare.„Au trecut foarte mulți ani de când Constanța nu s-a mai putut mândri cu o echipă feminină de baschet. Toți suntem nerăbdători să începem această aventură, ne-am pregătit intens și suntem motivați să obținem rezultate frumoase. Ne așteaptă un meci foarte greu contra celor de la Rapid, echipă extrem de experimentată și foarte omogenă. Jucătoarele vor face tot posibilul pentru a aduce victoria”, a declarat Cristian Mânăstireanu, președintele CS Phoenix.De asemenea, artizanul acestui proiect, Cristian Mânăstireanu, și-a trasat un obiectiv clar pentru acest sezon: „Prima noastră țintă este calificarea la turneul final, iar acolo să atacăm promovarea în Liga Națională. Suntem conștienți că acolo vor fi prezente cele mai puternice echipe ale eșalonului secund și se poate întâmpla orice, însă noi vom fi pregătiți să dăm o ripostă pe măsură”.Iată lotul complet al Phoenix-ului: Selena Kirberg (căpitan), Chelsea Douglas, Jasany Williams, Ecaterina Armanu, Teodora Armanu, Bianca Fota, Denisa Fota, Andreea Bogăteanu, Ana Maria Ivanov, Bianca Ivanov, Anca Crăciun, Teodora Petrescu, Ioana Mocanu, Alexandra Marcu, Alexia Grancea, Bianca Florea și Iris Gurienco.Antrenor principal este sârbul Predrag Stanojcic, fost tehnician la Steaua Roșie Belgrad, ajutat de secundul Dan Constantinescu, preparatorul fizic Cosmin Damian, fizioterapeutul Cristi Popa și scouterul Marian Minea, fost căpitan al echipei BC Farul Constanța.„Când domnul președinte mi-a solicitat sprijinul, am acceptat cu plăcere. Știam că la Constanța nu mai exista o echipă feminină de baschet de foarte mulți ani și a fost o provocare pentru mine. Nu știu prea multe lucruri despre baschetul românesc din liga secundă, însă voi avea timp să mă documentez. Important este ca jucătoarele să fie pregătite, să dea totul pe teren și să obținem victoriile”, a declarat principalul Predrag Stanojcic.În prima serie a Ligii l, alături de CS Phoenix Constanța și Rapid București, mai participă CSM Târgoviște, CS Phoenix II Galați, CS Teleorman II Alexandria și ACS Sepsi Sic II Sfântu Gheorghe.