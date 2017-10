De Ziua Naţională, şahiştii se înfruntă la Mamaia

Cupa 1 Decembrie, la Complexul Cleopatra

De Ziua Națională, șahiștii se înfruntă la Mamaia

Ce iute trece timpul… 19 ani. Fix 19 ani! Atât s-a scurs de la prima ediție a Cupei 1 Decembrie la șah, competiție găzduită de Complexul Cleopatra din Mamaia, care, de la an la an, a crescut în valoare, atingând de data aceasta dimensiune internațională.Clubul Sportiv Cleopatra, în parteneriat cu Asociația Județeană de Șah Constanța, organizează, luni, 30 noiembrie, și marți, 1 Decembrie, un tradițional turneu de șah, dedicat Zilei Naționale a României: Cupa 1 Decembrie, la startul căreia se vor alinia practicanți ai sportului minții nu numai din țara noastră, ci și din Bulgaria.Peste 100 de șahiști, cu legitimații în buzunar sau simpli amatori, sunt așteptați să intre în bătălia pentru medalii, organizatorii pregătind două secțiuni: una pentru copii cu vârste până în 12 ani, cealaltă în sistem Open.„După rugby, care ne curge prin vene, șahul este a doua disciplină sportivă, ca importanță, care se practică în clubul nostru. Iar Cupa 1 Decembrie este una de mare tradiție, la care au participat, de-a lungul timpului, numeroși maeștri și chiar mari maeștri internaționali. Am ajuns, anul acesta, la ediția cu numărul 19. Ne-am pregătit cum se cuvine, cu diplome, cupe și medalii pentru învin-gători. Fondul total de premiere este de 4.000 de lei și ne bucurăm că, pe lista jucătorilor, se regăsesc și reprezentanți ai Bulgariei. Pentru ediția jubiliară, de la anul, vom încerca să aducem șahiști din mai multe țări”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan.Înscrierile la competiție au început deja, fiind în plină desfășurare. Turneul va debuta luni, 30 noiembrie, iar a doua zi, de Ziua Națională, vor avea loc ultimele jocuri și festivitatea de premiere. Clasamentele se vor alcătui pe categorii de vârstă, urmând a fi pre-miați ocupanții primelor trei poziții de la fiecare categorie.Arbitrajul va fi asigurat de o brigadă condusă de profesorul Claudiu Ior-dache, președintele Asociației Județene de Șah Constanța.Din județul Constanța, sunt așteptați la turneu șahiști de toate vârstele, de la cei mici, de 6-7 ani, până la veterani, amatori sau legitimați la Palatul Copiilor, Fianchetto, CS Sissa Constanța, Callatis Mangalia și Axipolis Cernavodă.