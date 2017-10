De vineri, la Constanţa se joacă squash

Investiție în premieră pe litoral

De vineri, la Constanța se joacă squash

O veste excelentă pentru iubitorii sportului. Începând de vineri, constănțenii, deopotrivă amatori sau ași ai rachetei, au posibilitatea de a juca squash, o disciplină super-populară în Occident și care face acum primii pași în România. Vineri, au fost inaugurate primele două terenuri de squash din Constanța. Amplasat în incinta Maritimo Shopping Center, complexul West Side este un veritabil deschizător de drumuri, cu o ofertă perfect pe gustul celor care pun preț pe exercițiul fizic. Festivitatea de inaugurare a fost precedată de o conferință de presă, la care, alături de gazdele Balazs Borsosbalj și Corina Kelemen, s-au aflat Elena Frîncu, directorul executiv al DJST Constanța, Mariana Tudora, Mihai Orzan (consilieri DJST), Isabella Stan (director Regiunea Sud-Est), Marian Sandu, directorul executiv al TC Idu Mamaia și mulți alți invitați din lumea sportului, printre care Szabo Tibor, unul dintre „pionierii” squash-ului din România. „Când investitorii au ales Constanța drept locație pentru acest complex, au ținut cont de deschiderea pe care o are acest oraș-port, al doilea ca mărime al țării. Dorim să ne implicăm în viața comunității, oferim posibilitatea de relaxare și agrement după o zi stresantă de lucru la birou. De asemenea, vom organiza concursuri speciale de 1 Martie, 1 Iunie sau 1 Decembrie. Îi invităm pe constănțeni să vină să joace squash, pentru că sportul înseamnă sănătate”, a declarat Corina Kelemen. La rândul său, Elena Frîncu este de părere că acest sport, care are șanse de a deveni, nu peste foarte mulți ani, chiar disciplină olimpică, este un excelent mijloc de a-ți recăpăta energia pozitivă. „În Occident, are mare priză la public, sunt convinsă că și în România va fi repede îndrăgit, iar Constanța are șansa de a se număra printre primele centre. În calendarul județean al competițiilor organizate de DJST pe 2012, vom include și concursuri de squash. Îi felicit pe investitori și le dau și un sfat. Squash-ul a fost recunoscut ca sport de către minister, este primul pas făcut către înființarea unei federații. Când ai 11 secții în toată țara, poți înființa federația și ar fi ceva extraordinar ca aceasta să aibă sediul aici, la Constanța”, a explicat Elena Frîncu. După conferință, Szabo Tibor, dar și doi antrenori de la TC Idu Mamaia au intrat pe teren și au făcut o scurtă, dar extrem de spectaculoasă demonstrație. Complexul West Side Squash include două terenuri, două vestiare (unul pentru fete, celălalt pentru băieți), cabine de duș, grupuri sanitare. Materialele folosite (rachete, mingi - ca un amănunt: squash-ul este singurul sport în care se face nu numai încălzirea sportivului, ci și a… mingiei!) sunt furnizate de producători consacrați în domeniu. Constănțenii sunt așteptați la complex în fiecare zi, între orele 10.00-24.00. În scurt timp, vor putea fi procurate și abonamentele.