De Valentine’s Day, Elena Frîncu a botezat al 27-lea copil

De sâmbătă, Elena Frîncu are un nou finuț. Directorul executiv al DSJ Constanța a creștinat, la Constanța, un băiețel de un an și opt luni cu o situația familială foarte grea. Cel care a primit prenumele de Lucas Stelian este al 27-lea copilaș botezat până acum de Elena Frîncu, ultimii trei fiind băieți. Ceremonia religioasă a avut loc la Biserica Sf. Nicolae Vechi din Constanța, directorului executiv al DSJ fiindu-i alături, printre alții, colegii de la Direcție, dintre care nu a lipsit nici fosta campioană olimpică la gimnastică Dana Sofronie, care a ținut una dintre lumânări. Copilașul, în vârstă de un an și opt luni, nu are mamă, care a murit la naștere, și provine dintr-o familie de oameni sărmani, care ieșeau cu micuțul chiar și la cerșit. Elena Frîncu a obținut însă promisiunea că această practică va înceta. „Drama acestui copil m-a impresionat profund. Prin strigătele sale de durere către trecători, el obține bani pentru familie. Atât eu, cât și prietenii mei din DSJ îl vom ajuta însă pentru a nu mai fi dus la cerșit. Mi s-a promis că nu se va mai întâmpla așa ceva. Preotul Marius Moșteanu va monitoriza și el acest caz. Un suflet de copil trebuie să ne bucure, este o lecție de viață. Am făcut un gest de suflet și ne-am bucurat de acest botez tocmai de Ziua Îndrăgostiților, pentru că toți suntem îndrăgostiți de bunul Dumnezeu, care ne apără, ne luminează și ne ajută să fim mai buni”, a declarat Elena Frîncu.