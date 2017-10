Ucraina - România, în Cupa Davis

De unde vine marele pericol pentru tricolori

Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a declarat că meciul Ro-mâniei cu Ucraina, din primul tur al Grupei I Euro-Africane a Cupei Davis, s-a echilibrat după ce Serghei Stahovski (nr. 85 ATP) a venit și a întărit echipa slavă. Inițial, cei mai buni doi jucători ucraineni, Serghei Stahovski și Alexandr Dolgopolov (nr. 53 ATP), nu făceau parte din echipa pentru meciul cu România, programat între 31 ianuarie și 2 februarie, la Dnepropetrovsk, pe suprafață rapidă. Stahovski a apărut, însă, de luni la antrenamentele echipei sale. „O știre de ultim moment este că Stahovski a venit la echipa Ucrainei. Luni a fost la antrenament și echipa se poate modifica până în ultima zi. Meciul s-a echilibrat, având în vedere că el are un start foarte bun de sezon și performanțe deosebite. Vor fi niște meciuri foarte echilibrate, din care sper că noi vom ieși învingători”, a declarat Cosac, citat de Agerpres. Prin venirea lui Stahovski, meciul de dublu devine decisiv. Ucraineanul are un joc de serviciu-voleu și îi convin suprafețele rapide. Anul trecut, el l-a învins pe Roger Federer la Wimbledon, iar în acest an, a ajuns în semifinale la Sydney, înainte de Australian Open. „Băieții se simt foarte bine, așteaptă meciul cu încredere. Cred că totul se va decide la dublu. În proporție de 90 la sută, vor juca Horia Tecău și Marius Copil. Merg pe mâna băieților, chiar dacă a venit Stahovski și e mai în formă decât ai noștri”, a adăugat președintele FRT. Dacă România va câștiga meciul cu Ucraina, Suedia va fi următorul adversar al tricolorilor în drumul revenirii în Grupa Mondială. Echipa României este alcătuită din Adrian Ungur, Victor Hănescu, Marius Copil și Horia Tecău; căpitan nejucător - Andrei Pavel.