De necrezut! La doar 20 de ani, Maria Holbură se retrage din activitate

La doar 20 de ani, gimnasta constănţeană Maria Holbură a decis să pună punct carierei sale în gimnastică. Anunțul a fost făcut de către sportivă pe pagina personală de Instagram, unde a scris următoarele:„Multe nu am de spus. Am decis să pun capăt carierei mele de gimnastă și le mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din ea. Sunt foarte mândră de mine și de ceea ce am reușit să realizez până acum”, a explicat gimnasta.La începutul anului, cu ocazia faptului că aflase că va reprezenta România la Tokyo, Holbură vorbea despre problemele de sănătate care au pus-o în dificultate în trecut.„În 2019 am vrut să mă retrag. Am avut o pauză în vară, când nu știam ce să fac, dar până la urmă am zis că merg la Mondial. Apoi, la finalul lui noiembrie m-am operat la Viena”, povestea românca.În 2017 au apărut durerile la tendon. Se întâmpla atunci când ateriza și de fiecare dată când sărea mai tare pe picior.„Sunt foarte mândră de mine că nu am renunțat. Am vrut să renunț la gimnastică, am avut mai multe probleme și de sănătate și pur și simplu nu am mai vrut să continui. Am zis să ajut echipa la Mondialul acela și pur și simplu așa s-a întâmplat”, a mai adăugat sportiva.