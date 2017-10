De la Academia Hagi, la AS Roma!

Fotbalistul Mihai Bălașa a debutat la AS Roma, week-end-ul trecut, într-un amical susținut de formația italiană împotriva Indoneziei U23, disputat la Roma, pe stadionul Centro d’Italia - Manlio Scopigno.Bălașa este un produs al Academiei Hagi, iar în urmă cu un an, a fost transferat la AS Roma.Antrenorul Rudi Garcia l-a folosit pe constănțeanul în vârstă de 19 ani pe postul de fundaș dreapta. Bălașa a fost titular și a oferit pasa la cel de-al doilea gol al meciului, marcat de turcul Uçan, pentru echipa gazdă.Săptămâna aceasta, Mihai Bălașa va pleca alături de lotul Romei, în Statele Unite, într-un turneu de jocuri de pregătire.