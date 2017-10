De ce zâmbeşte amar Farul?

De ce zâmbește amar Farul?

În partida cu Steaua II, de mâine, „marinarii” speră într-un arbitraj corect, nu ca cel de la Chiajna. Constănțenii nu vor să mai cedeze niciun punct acasă până la finele turului. FC Farul susține meciul din etapa a 12-a a Ligii a II-a mâine, de la ora 11, la Constanța, cu Steaua II. Relu Damian, președintele clubului constănțean, spune că se așteaptă la o partidă grea, pe care „marinarii” sunt însă condamnați să o câștige. „În cele două meciuri pe care le mai avem de jucat acasă în tur, cu Steaua II și FC Snagov, nu trebuie să lăsăm să ne mai scape niciun punct. Aceste partide sunt foarte importante, pe când celelalte două din deplasare, cu Delta Tulcea și Astra II, constituie prilejuri de a ne ameliora pasivul de la adevăr. Probabil că Steaua II va primi întăriri de la echipa mare, însă pe noi ne interesează primordial jocul nostru. Avem din nou nevoie de sprijinul suporterilor și sperăm într-un arbitraj corect, pentru a nu mai avea motive să zâmbim amar, precum la Chiajna”, a arătat Damian. Președintele Farului nu are emoții că partida nu s-ar putea juca, din cauza reeșalonărilor financiare pe care gruparea constănțeană le are cu mai mulți jucători. „Încă de la începutul campionatului suntem cu securea deasupra capului. S-au făcut și se fac eforturi și în continuare. Ar fi păcat ca, din pricina unor datorii din trecut, să se năruie tot ce s-a făcut bun până acum. În această săptămână, sunt scadente plăți către mai mulți jucători, printre care Rusmir, Măcelaru sau Ignat, însă nu cred că vor fi probleme. O parte din bani s-au achitat, iar alte plăți s-au amânat de comun acord. Termenul limită e mâine (n.n. - astăzi), la ora 12, dar nu avem semnale că ar fi ceva în neregulă. Logic și normal e să jucăm”, a detaliat Relu Damian. Pentru meciul cu Steaua II, Farul îi are indisponibili pe Zdrâncă, Buzea (acciden-tați) și Boboc (suspendat). Alin Abuzătoaie e însă apt de joc, ca și Enghin Amet, care s-a întors în timp util de la echipa națională de juniori. „Rămâne de văzut dacă Abuzătoaie va fi și inclus în lotul de 18. E un băiat foarte talentat, în care eu cred mult. A fost ținut însă pe tușă de o accidentare de durată și, din dorința de a reveni rapid, a cam sărit etapele refacerii”, a explicat președintele farist. Relu Damian își pune speranțe că folosirea stoperului Liviu Ștefan în rolul mijlocașului coordonator va da din nou roade și remarcă modul „curat” în care s-a apărat Farul până acum. „Deși avem una dintre cele mai tari defensive din serie, cu doar nouă goluri primi-te, prima suspendare din cauza cumulului de cartonașe galbene a apărut abia acum, în etapa a 12-a, ceea ce înseamnă că ne-am apărat bine și în limitele regulamentului”, a completat Damian.