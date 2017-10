„De ce trebuia să se implice şi arbitrii?“

Constantin Gache:

„De ce trebuia să se implice și arbitrii?“

Antrenorul Farului, Constantin Gache a remarcat implicarea arbitrajului în stabilirea rezultatului final. „Nu știu dacă am pierdut neapărat pe mâna arbitrajului, dar e de ajuns să te ciupească un pic într-un asemenea meci între o echipă care luptă pentru evitarea retrogradării și o candidată la titlu. Îl consideram meseriaș mare pe Balaj, și acum cred că este, dar știe ce vrea. Îi reproșez că nu a arbitrat cu aceeași unitate de măsură. La Dinamo nu mai e regula UEFA a fairplay-ului? A acordat numai două minute de prelungire, pentru cinci schimbări și trei accidentări. Numai asta spune ceva. Nu se poate în halul acesta. Am pierdut pe neșansă, dar de ce trebuie neapărat să se implice și arbitrii?”, a spus Gache. Tehnicianul dinamovist Walter Zenga a avut o atitudine zeflemitoare la conferința de presă. A insinuat că Farul a udat terenul, pentru a-i face probleme lui Dinamo. A spus că jocul nu trebuia oprit la gol, iar apoi, deranjat de o întrebare, s-a ridicat brusc și a plecat.Antrenorul Farului, Constantin Gache a remarcat implicarea arbitrajului în stabilirea rezultatului final. „Nu știu dacă am pierdut neapărat pe mâna arbitrajului, dar e de ajuns să te ciupească un pic într-un asemenea meci între o echipă care luptă pentru evitarea retrogradării și o candidată la titlu. Îl consideram meseriaș mare pe Balaj, și acum cred că este, dar știe ce vrea. Îi reproșez că nu a arbitrat cu aceeași unitate de măsură. La Dinamo nu mai e regula UEFA a fairplay-ului? A acordat numai două minute de prelungire, pentru cinci schimbări și trei accidentări. Numai asta spune ceva. Nu se poate în halul acesta. Am pierdut pe neșansă, dar de ce trebuie neapărat să se implice și arbitrii?”, a spus Gache. Tehnicianul dinamovist Walter Zenga a avut o atitudine zeflemitoare la conferința de presă. A insinuat că Farul a udat terenul, pentru a-i face probleme lui Dinamo. A spus că jocul nu trebuia oprit la gol, iar apoi, deranjat de o întrebare, s-a ridicat brusc și a plecat.