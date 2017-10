„De ce sunt ajutate doar anumite sporturi?“

Succesul Laurei Pricop, dar și al celorlalți sportivi ai lui Angheluș Beșleagă sunt legate și de trei oameni inimoși, care îi sprijină pe halterofili: Cristian Grigorescu și frații Stoian, Claudiu și Florin. Primul este unul dintre patronii restaurantului „Amster’s” din Constanța, iar Claudiu și Florin Stoian dețin o fermă în apropiere de Poiana. În plus, Claudiu este și asociat la „Amster’s”. De patru ani, cei trei îi susțin pe halterofili cu alimente și suplimente de efort, bani, echipament. În plus, au suportat material deplasarea lui Angheluș la Europene, alături de Lau-ra Pricop, ca și prezența tehnicianului la Botoșani, la stagiul de pregătire dinaintea CE. „Ne-a impresionat efortul deosebit al copiilor. Sunt sportivi cu mult bun simț. Păcat că halterele nu sunt sprijinite. E strigător la cer. Copiii își riscă sănătatea, dar nu vine nimeni alături de ei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristian Grigorescu. „E trist că se bagă bani doar în sporturile mediatizate. Ne-am bucura ca din actualii sportivi ai lui Angheluș cineva să ajungă departe, iar la 17 - 18 ani să se transfere la un club din străinătate”, a completat Claudiu Stoian. „Sprijinul pe care îl primim e bine-venit. Nu am exemple în țară în care o secție de haltere să fie ajutată financiar din afară, așa cum procedează, cu pasiune, Cristian Grigorescu și frații Stoian”, ne-a spus și antrenorul Beșleagă.