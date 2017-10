Divizia A1 la volei masculin

De ce a „dezertat“ Martin Stoev de la CVM Tomis

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Când totul mergea perfect, iar rezultatele înregistrate de CVM Tomis erau dintre cele mai bune, o veste șoc a zguduit liniștea la echipă. Antrenorul Martin Stoev și staff-ul său au decis să demisioneze, din cauza unor neînțelegeri privind plata salariului pe luna ianuarie.Contactat telefonic de „Cuget Liber”, directorul executiv al CVM Tomis Constanța, Serhan Cadâr, a declarat că tehnicianul bulgar nu a vrut să accepte nici în ruptul capului plata fracționară a salariului pe luna ianuarie sau orice altă variantă propusă de conducerea clubului.„Este adevărat că Martin Stoev a plecat de la echipă. Noi îl așteptăm în continuare, are programat antrenament. Sper să se fi calmat și totul să fi fost doar o supărare de moment. Martin s-a supărat atunci când conducerea i-a explicat că nu are cum să plătească salariul integral pe luna ianuarie și că plata se va face fracționar. Până și președintele clubului a discutat cu Martin și i-a explicat că și la CVM Tomis, ca la orice club din lume, pot să apară anumite probleme din punct de vedere financiar. Am mers și am discutat cu jucătorii, iar ei au acceptat fără să stea pe gânduri plata salariului fracționar și chiar au propus chiar ei ca salariul pentru luna ianuarie să-l primească în luna martie, atunci când vor lua banii pentru luna februarie. În acel moment, i-am propus lui Martin să-i dăm lui toți banii pentru luna ianuarie și să revină la antrenamente, însă nu a vrut să accepte nici așa, pe motiv că nu vrea să fie singurul plătit integral și că își dorește ca toată lumea să fie plătită la timp. Apoi a luat legătura cu secundul său și cu liberoul Ivanov și au plecat. Nu au venit la antrenament și a părăsit și apartamentul pus la dispoziție de club. El trebuie să lase supărarea deoparte și să revină la echipă, pentru că mai are doi ani de contract cu CVM Tomis. Până se va găsi o soluție sau se va ajunge la o înțelegere, de antrenamente se va ocupa Răzvan Parpală. Sincer vă spun că și jucătorii au rămas surprinși de reacția lui Martin, mai ales că ei au vrut să fie totul bine și au cerut ca antrenorul să-și primească banii pentru a-și face plățile pe care susținea că le are de făcut. Nu ne-am gândit însă la o variantă de înlocuire, însă dacă vom fi nevoiți să aducem alt antrenor, cu siguranță va fi tot străin”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Serhan Cadâr.v v vCVM Tomis Constanța joacă, sâmbătă, la Sala Sporturilor, cu începere de la ora 18.00, partida cu CSM București, meci care contează pentru etapa a XX-a din Divizia A1 la volei masculin.Cristian PAHOMIE