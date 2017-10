De ce a ales Mircea Lucescu să continue la Şahtior Doneţk

De ce a ales Mircea Lucescu să continue la Șahtior Donețk

Antrenorul echipei Șahtior Donețk, Mircea Lucescu, a declarat că a optat pentru stabilitate când a decis să își prelungească înțelegerea cu campioana Ucrainei la fotbal până în 2015.„Nu a fost nicio problemă să semnez prelungirea contractului. Cu o săptămână înainte am afirmat că aș prefera Șahtiorul celorlalte propuneri pe care le aveam. Am ales stabilitatea și continuarea proiectului început la Donețk. Am ales un loc pe care îl respect, unde am reușit rezultate bune în ultimii ani. Am o relație bună cu oamenii de aici și în special cu patronul. Voi continua munca începută”, a declarat Lucescu.