De astăzi, Farul pune în vânzare abonamentele

De astăzi, FC Farul pune în vânzare abonamentele pentru sezonul 2007/2008 al Ligii 1. Prețurile sunt următoarele: tribuna O - 300 RON / an competițional; tribuna I și tribuna II - 150 RON / an competițional; peluza II (cea cu tabela de marcaj) - 75 RON / an competițional. Abonamentele se pot achiziționa de la secretariatul clubului Farul (str. Primăverii nr. 2). Relații suplimentare, la telefon 61.61.42.