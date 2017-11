"De acum, banii se vor duce doar către performanţă"

Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca:

"De acum, banii se vor duce doar către performanță"

Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, a declarat, ieri, că în viitor vor primi finanțare și premiere doar federațiile care fac performanță, precizând că proiectul de prioritizare a asociațiilor sportive va fi supus unei dezbateri.„Am schimbat și ceva norme, pentru a vedea clar ce înseamnă federație olimpică și ce înseamnă federație neolimpică. Pentru că nu putem avea aceleași premieri la sporturile neolimpice precum la cele olimpice. De acum, banii se vor duce doar către performanță. Mergem pe 15 federații care vor fi prioritizate, sunt 15 federații olimpice. Pentru că barometrul sportului românesc rămân Jocurile Olimpice. Vorbim despre istorie, tradiție, despre imaginea României la nivel internațional. Când am făcut această prioritizare, am luat în calcul Campionatele Europene, Mondiale și Jocurile Olimpice din 2000 încoace. Evident, am luat în calcul și numărul de sportivi legitimați ai fiecărei federații. În spatele acestei prioritizări stau doar calcule matematice, iar prioritizarea o vom supune unei dezbateri. Vom invita toate federațiile probabil într-o săptămână sau două la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Vom face o analiză împreună, să vedem punctele tari și punctele slabe”, a declarat ministrul Dunca, citat de Agerpres.