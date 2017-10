David Beckham, inclus în All Star Team

Sâmbătă, 12 Iulie 2008

Internaționalul englez David Beckham a fost convocat, vineri, în echipa All Star Team din campionatul american de fotbal (MLS), care va înfrunta, pe 24 iunie, la Toronto, într-o partidă amicală, clubul englez West Ham United. În afara fostului jucător al lui Real Madrid, în echipă au mai fost incluși atacantul mexican Cuauhtemoc Blanco, de la Chicago Fire, dar și colegul lui Beckham de la echipa de club Los Angeles Galaxy, Landon Dono-van, golgheterul din MLS. Echipa All Star Team pentru întâlnirea cu West Ham: Matt Reis (New England) - Jimmy Conrad (Kansas City), Frankie Hedjuk (Columbus), Michael Parkhurst (New England) - Beckham (Los Angeles), Blanco (Chicago), Shalrie Joseph (New England), Sacha Kljestan (Chivas USA), Robbie Rogers (Columbus) - Kenny Cooper (Dallas), Donovan (Los Angeles).