Daţi-vă demisia, faceţi Constanţa de ruşine!

RCJ Farul iese pe ușa din dos a Cupei României la rugby

Dați-vă demisia, faceți Constanța de rușine!

După seria evoluțiilor cenușii din campionat, unde s-a clasat, practic, pe locul trei din trei, RCJ Farul Constanța a făcut-o de oaie și în Cupa României, competiție din care a fost eliminată, în faza sferturilor de finală, de nou-promovata CSM București. RCJ Farul a bifat o nouă filă neagră din istoria rugby-ul constănțean, după ce a ieșit pe ușa din dos a ediției 2010 / 2011 a Cupei Româ-niei. Echipa antrenată de Mircea Paraschiv a fost învinsă, sâmbătă, la Târgoviște, cu scorul de 17-24 (după prelungiri), de nou-promovata CSM București, într-o partidă contând pentru sferturile de finală. Bucureștenii au condus permanent, 3-0, 10-0, 10-6, 10-9, 17-9, iar Farul a reușit să egaleze abia cu opt minute înainte de finalul timpului regulamentar, Filip Lazăr transformând o penalitate care a adus de doi bani speranță, 17-17. În repriza a doua a prelungirilor, Petre Zapan, un jucător la care Farul a renunțat în vară mult prea ușor, a marcat eseul victoriei, Constanța nemaiavând timp și forță pentru a întoarce soarta calificării. „Am câștigat acest meci, în care Farul era favorită, pentru că băieții mei au respectat întocmai tactica de joc. Le-am cerut jucătorilor să nu lase Farul să dezvolte acțiuni pe linia de trei-sferturi, de unde venea marele pericol. Echipa s-a dăruit exemplar, am placat bine, am marcat trei eseuri și am scos un rezultat pe care puțini îl anticipau”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul CSM-ului, Cristian Brănescu. Astfel, tehnicianul constănțean își ia revanșa în fața Farului, club care, în vară, l-a ignorat și l-a determinat să ia calea Capitalei. Trebuie spus că și cei patru rugbiști ai CSM-ului pe care Farul i-a cedat cu o ușurință dezarmantă - Petreanu (căpitan de echipă), Florea, Zapan și Mun-teanu (ultimii doi marcatori a câte un eseu) - au jucat cu o ambiție uriașă, pentru a le demonstra „specialiștilor” de pe litoral că au greșit când nu i-au păstrat în lot. Jale mare în strada Primăverii Așadar, la Farul e din nou supărare mare. Echipa a pierdut și nu are nicio scuză, nici că a fost strâmb terenul, nici că arbitrajul a fost așa și pe dincolo. Nu, „marinarii” au dat-o iar în bară, și asta în condițiile în care, cu excepția lui Carpo, n-a lipsit niciun jucător de bază! Când nu poți să bați o nou-promovată, e clar că se ridică un mare semn de întrebare. Conducătorii Farului au timp să se odihnească și să se gândească până-n primăvară, însă cea mai bună decizie ar fi să demisioneze, să lase locul altora mai buni. Dragomir Cristinel, Arghir Aurelian, Paraschiv Mircea și ceilalți responsabili au datoria de a-și prezenta demisiile de onoare, pentru că au demonstrat că nu pot face performanță nici atunci când beneficiază de un buget invidiat de celelalte echipe din campionat. Vom reveni asupra acestui subiect în edițiile viitoare. v v v Iată și celelalte rezultate înregistrate în sferturile Cupei: U Cluj - RCM Timișoara 20-29, Dinamo București - Steaua București 9-16. Partida RC Grivița - CSM Știința Baia Mare a fost amânată pentru data de 4 noiembrie. Astăzi, la sediul FRR, are loc tragerea la sorți a meciurilor din semifinale.