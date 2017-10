„Daţi-ne banii, că nu avem ce mânca!”

Strigăt de disperare din curtea clubului Farul

„Dați-ne banii, că nu avem ce mânca!”

Mai multe categorii de angajați ai Farului au așteptat în zadar, ore întregi, vineri, în prima parte a zilei, să li se achite restanțele salariale. Foarte nemulțumiți au fost și fotbaliștii de la prima echipă, care, în semn de protest că nu și-au primit banii, au refuzat să intre în cantonament pentru meciul cu Sportul Studențesc. FC Farul stătea, vineri dimineață, pe un butoi cu pulbere. Ultimul angajament al patronatului fusese că vineri, 18 septembrie, se plătesc salarii restante, unii angajați intrând și în a treia lună în care nu au văzut niciun ban. Cu speranțe în suflete că „poate măcar acum…”, oamenii s-au adunat la club încă de dimineață, făcându-și curaj după ce auziseră că în conturile clubului intraseră banii de la Pandurii Tg. Jiu pe Stanca și Lucian Pârvu, cam 500.000 lei. „Să dea Dumnezeu să fie așa!”, se închinau cei strânși, antrenori de la Academia de Fotbal sau membri ai staff-urilor adiacente echipei mari. Unii mai aveau puterea să facă și haz de necaz: „Ne-au zis că plătesc vineri, dar nu au specificat care vineri”. „De marți, tot așa ne zic, mâine, mâine…”, oftau alții. Cu jalba în proțap Atmosfera era explozivă și la echipa mare. Dimineața, jucătorii au făcut o petiție, pe care au înaintat-o conducerii clubului și în care au trecut toate doleanțele lor: rezolvarea restanțelor salariale și a altor drepturi financiare, achitarea primelor de joc, întocmirea de asigurări medicale, prezentarea Regulamentului de Ordine Interio-ră, dialog cu conducerea. După antrenament, „marinarii” i-au cerut antrenorului Marius Șumudică să-i lase singuri în vestiar, iar după zece minute în care au vorbit între ei, i-au prezentat tehnicianului hotărârea echipei: nu intră în cantonament pentru meciul cu Sportul Studențesc, de duminică, de la Constanța. Au spus că vor veni sâmbătă la ședința de pregătire, după care vor sta la stadion, dar, vineri, nu rămân în cantonament. Incertitudinea, la putere Ceilalți angajați fremătau, se învârteau de colo-colo. În birourile conducerii nu se găsea nimeni care să le dea vreo veste. Președintele executiv Mircea Crainiciuc era la București, pentru lămurirea situației cu cele două etape de suspendare, iar ușile erau încuiate. Se zvonea că responsabilul bazei sportive, Robert Avramescu, plecase să aducă banii, iar toată lumea îl aștepta. La ora 12,45, la urechile cuiva a ajuns un zvon care i-a lăsat mască pe toți, îngrozindu-i: „Nu mai stați, plecați acasă, că nu se dau azi banii, ci săptămâna viitoare!”. Oamenii nu s-au risipit însă până nu a sosit și Avramescu, oficial căruia i-au cerut explicații. „Dați-ne banii, că nu avem ce mânca! Am 7,5 milioane de lei pe lună, e chiar așa de mult? De aproape trei luni nu am văzut un șfanț. Avem datorii, rate, cu ce plătim? Cum ați dat la unii pe o lună, nu puteați să ne dați și nouă ceva? Spuneți-ne dacă să mai venim la club”, și-a strigat disperarea un antrenor. „Tot ce pot să fac eu e să transmit mai departe nemulțumirile dumneavoastră. Țineți cont însă că avem de plătit 50.000 lei numai pe amenzile cu suporterii”, le-a răspuns Avramescu. Știrile erau totuși contradictorii. Deși oamenii tocmai fuseseră înștiințați că nu se plătește nimic, s-a aflat, apoi, că se dau banii, pentru ca, ulterior, să apară un alt zvon: vor fi plătiți, vineri, numai jucătorii echipei mari, astfel că pentru ceilalți nu mai rămân bani, urmând ca plățile pentru ei să se facă marți, 22 septembrie. Cu fălcile încleștate și cu pumnii strânși, antrenorii au plecat până la urmă, tot cu ochii în soare și cu burta goală. Slujbă și grătar Jucătorii echipei mari au mai rămas puțin, pentru a participa la o slujbă religioasă oficiată în vestiar de preotul Mihai Grigore, pentru ca echipei să-i meargă bine de acum înainte, după care, afară, pe un tunel de acces către stadion, fotbaliștii au făcut un grătar. Berea a dat-o Chico, portughezul împlinind vineri 28 de ani, iar ceilalți au pus mână de la mână pentru a cumpăra carnea de friptură. La final, s-au urcat în mașini și au plecat și ei acasă. Vineri seară, au început să se achite salariile Fotbaliștii Farului au fost anunțați, în după-amiaza zilei de vineri, să vină la club, la ora 18,30, pentru o întâlnire cu patronatul. „Am avut o discuție de aproape două ore cu unul dintre patroni și cu Mircea Crainiciuc. Am înțeles că, în ceea ce-i privește pe străini, s-a ajuns cu banii la zi. Iar celorlalți din lot ni s-a cerut să mai așteptăm două săptămâni, promițându-ni-se că, dacă luăm șase puncte în următoarele două meciuri, totul va fi bine, inclusiv cu primele”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, căpitanul Farului, Alexandru Mățel. Tot vineri seară, antrenorii de la Centru și angajați ai staff-urilor echipei mari au primit câte un salariu restant, urmând ca, în zece zile, să vină și restul banilor, după cum li s-a spus.