Danube Delta Rally încinge asfaltul la Tulcea

Un autoturism fabricat în anul 1924 a deschis, joi seara, Danube Delta Rally, prima ediție din ultimii cinci ani ale cărei curse se vor desfășura doar pe asfalt.Autoturismul fabricat în anul 1924, un Austin 20 Tourer, a fost condus de echipajul format din constănțenii Costel Racu și Gabriel Bălan, ei fiind urmați în gala de deschidere a evenimentului de mașini de curse.„Din acest an, Tulcea este campionat internațional sub egida FIA și a autorității naționale sportive, dar și etapă în campionatul mondial de vehicule istorice, un sport care crește neașteptat de mult. A pune la un loc autoturismele moderne de competiție lângă cele istorice și a face ca ele să funcționeze sub același program nu este un lucru ușor, iar cum cele de epocă nu pot merge decât pe asfalt, am sacrificat partea de raliu și am dat gir vehiculelor istorice”, a declarat joi, în timpul unei conferințe de presă, Mihai Tănase, organizatorul Danube Delta Rally.