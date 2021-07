Dans şi baschet în aer liber! Constănţenii şi turiştii, invitaţi la „ora de mişcare”

Cele opt acţiuni cuprinse în cadrul „Ludis Fest“ se vor desfăşura după următorul program: vineri, 23 iulie - Parcul Gării - între orele 16-20; vineri, 30 iulie - Parcul Tomis II - între orele 16-20; vineri, 6 august - Parcul Casa de Cultură - între orele 16-20; sâmbătă, 7 august - Parcul Casa de Cultură - între orele 16-20; vineri, 13 august - Parcul Poarta 6 - între orele 16-20; vineri, 20 august - Parcul Arheologic - între orele 16-20; vineri, 3 septembrie - Parcul Tăbăcărie - între orele 16-20; sâmbătă, 4 septembrie - Parcul Tăbăcărie - între orele 16-20.





„Şi pentru că dorinţa noastră este de a impune un stil de viaţă sănătos, apropiat naturii, parcurile din oraş ne vor fi gazdă pe întreaga durată a festivalului.





Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii, venind cu soluţii practice de îmbunătăţire a sănătăţii fizice şi psihice a populaţiei, prin activităţi de dezvoltare şi educare atât în plan intelectual, psihologic, moral, dar şi fizic, prin practicarea sportului în general, în aer liber, în special.





Scopul nostru este de a dezvolta tineri autentici, autonomi, sănătoşi, care vor deveni cetăţenii activi şi responsabili ai unei comunităţi şi societăţi solidare, prin insuflarea practicării unui sport, cu regularitate şi pentru o viaţă sănătoasă şi o comunitate activă/implicată”, a declarat preşedintele Academiei CS Phoenix Constanţa, Cristian Mănăstireanu.



„Ludis Fest“ include două tipuri de activităţi.





Prima este „Step up dance”, o acţiune de masă, care are ca scop implicarea participanţilor la proiect pentru exprimarea şi transmiterea unui mesaj către întreaga societate, care să ajungă astfel la grupul ţintă (din toată ţara) şi la publicul larg, din cât mai multe colţuri ale ţării/lumii, prin mişcări de dans, pe fond muzical, coordonate de dansatori / instructori de dans.





Cea de-a doua, Trying Basketball, este o acţiune de încurajare a practicării sportului în general, prin iniţierea participanţilor în jocul de baschet sub formă de exerciţii specifice de dribling şi aruncări la coş, sub îndrumarea antrenorilor de baschet pe un teren special amenajat.





Pe parcursul celor opt evenimente programate până în luna septembrie, toţi participanţii vor avea parte şi de alte surprize.





