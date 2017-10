Daniel Carpo, cel mai bun rugbist român al anului 2008: „Vreau titlul cu Farul!“

Rugbistul constănțean Daniel Carpo, de la RCJ Farul, a fost desemnat cel mai bun jucător român al anului 2008 care activează în Divizia Națională, într-un top întocmit de vizitatorii site-ului rugby.ro. După aproape o săptămână de vot, în care aproape 4.000 de iubitori ai sportului cu balonul oval și-au exprimat opțiunile, Daniel Carpo a ieșit pe primul loc, cu 1.693 de voturi, dar și alți doi colegi de club, Jeff Makapelu (Samoa) și Bidzina Shamkaradze (Georgia), s-au aflat pe lista nominalizărilor, adunând 166, respectiv 91 de voturi. „Este un premiu care mă onorează, mai ales că 2008 a fost un an reușit, în care am jucat un rugby de calitate. La Constanța, s-au făcut investiții serioase și, în consecință, suntem în cărți pentru câștigarea titlului. Personal, am acumulat și experiență internațională, deoarece am jucat pentru națională și pentru selecționata Stejarii București, în Challenge Cup. Pentru 2009, îmi doresc să devin campion cu Farul și să cucerim Cupa Europeană a Națiunilor cu reprezentativa României”, a declarat Daniel Carpo. Iată-i și pe câștigătorii celorlalte secțiuni: Marius Tincu (USA Perpignan / Franța) - cel mai bun jucător din campionatele externe; Daniel Ianuș (Steaua) - cel mai promițător jucător; Eugen Apjock (U Baia Mare) - cel mai bun antrenor; Cristian Răduță - cel mai bun arbitru. Propunerile pentru fiecare categorie au ținut cont de recomandările directorului tehnic al FRR, ale antrenorilor din Divizia Națională și ale președintelui Comisiei Centrale a Arbitrilor.