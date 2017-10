Daniel Asaftei, campion mondial la lupte Pankration în Canada

Luptătorul Daniel Asaftei, din Constanța, s-a întors din Canada, acolo unde, la Toronto, a participat la Campionat Mondial FILA alături de lotul național de kempo.Asaftei, care reprezintă Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și este pregătit de antrenorul George Ungureanu, a obținut titlul de campion în proba de Pankration (formă veche de MMA din Grecia Antică), câștigând medalia de aur după victoria în fața unui canadian, la categoria 71 kg.„A fost greu și foarte obositor. Nici acum nu mi-am revenit! Nu mă așteptam să iau aur. FILA organizează competiții foarte puternice. Au venit luptători care au participat la Mondiale sau Jocurile Olimpice. Nivelul a fost foarte ridicat. Este o premieră pentru noi, românii. Nu am mai participat până acum la o astfel de competiție”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniel Asaftei.În clasamentul pe națiuni, România a ieșit pe primul loc la Pankration, fiind urmată de SUA și Canada, iar la MMA (Mixed Martial Arts), tricolorii au obținut locul 2.Sportivul constănțean ar fi trebuit să mai participe la două probe, însă nu a reușit acest lucru datorită oboselii acumulate.„Nu am reușit să particip decât la două categorii, pentru că nu am făcut categoria. La MMA am încasat-o! Am luat doar locul 4. Adversarii erau buni, iar eu sunt oarecum dezavantajat că sunt nevoit să slăbesc foarte mult. În plus, nu am apucat să mă acomodez cu fusul orar. Marți, am ajuns în Toronto, iar miercuri deja am participat”, ne-a mai spus Asaftei.