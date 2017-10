Dan Rădulescu depune memoriu

Antrenorul Dan Rădulescu a declarat, pentru „Cuget Liber”, că, deși, legal, este antrenorul lui CS Năvodari, în perioada următoare nu va mai participa la activitatea echipei, urmând a depune memoriu la Federația Română de Fotbal. „Ieri (n.n. - joi), când m-am prezentat la antrenament, am găsit vestiarele sigilate. Pentru binele băieților și pentru a nu le crea probleme, am decis să stau deoparte. Nu mă retrag, în acte eu sunt antrenorul, dar, cum pe cale amiabilă nu s-a rezolvat situația (notificarea mea adresată clubului nu a primit răspuns în cele trei zile), am decis să mă adresez instanțelor federale. În plus, am depus o plângere penală pe numele lui Marian Cârnu”, ne-a declarat Rădulescu, prezent, vineri, în tribună, la meciul de la Rm. Sărat. De echipă se ocupă acum tehnicienii Constantin Funda și Gică Mina. Vom reveni.