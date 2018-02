"Dacă selecţionerul României va avea nevoie de mine, nu îl voi refuza!"

Predrag Vujadinovic, cetățean român cu acte-n regulă:

"Dacă selecționerul României va avea nevoie de mine, nu îl voi refuza!"

Unul dintre cei mai apreciați handbaliști de la HC Dobrogea Sud, extrema stângă Predrag Vujadinovic (34 de ani), a devenit cetățean român cu acte în regulă, după ce a trecut cu bine de toate testele și a depus jurământul la Autoritatea Națională pentru acordarea Cetățeniei.Predrag Vujadinovic a început handbalul la 10 ani, în orașul său natal, Vrbas. După ce a încercat, în prealabil, și alte sporturi (fotbal, judo și tenis de masă), a decis că handbalul este cel care i se potrivește cel mai bine, și nu s-a înșelat. Viziona des partidele echipei locale din Vrbas, alături de tatăl său, fost arbitru de baschet.La vârsta de 22 de ani, reușea să câștige titlul și Cupa în Serbia, alături de Vojvodina Novi Sad și intra în circuitul echipei naționale. Imediat a urmat transferul la rivala Partizan Belgrad, obișnuită a competițiilor europene, pentru care a evoluat două sezoane, câștigând Cupa Serbiei.În 2007, ajungea în România și semna cu Steaua București, acolo unde îl aștepta conaționalul său Bojo Rudic, primul străin din istoria echipei bucureștene. Alegerea lui Predrag de a veni în România a fost influențată și de referințele primite din partea lui Rudic și ale fostului jucător al HCM Constanța, actualmente antrenor al echipei secunde a HCDS, Aleksander Adzic.„Îl cunoșteam pe Bozo Rudic de mult timp. El mi-a spus numai cuvinte frumoase despre Steaua, despre România, fiindcă eu cunoșteam foarte puține lucruri despre această țară și încă aveam dubii dacă să accept sau nu. Însă, președintele de atunci al Stelei, Constantin Cazacu, a prezentat un proiect frumos și nu l-am putut refuza. Nu am avut probleme de adaptare în România, în câteva luni am reușit să învăț limba, iar acum mă descurc destul de bine”, a declarat Vujadinovic.Au fost trei sezoane foarte bune pentru Vujadinovic și Steaua, încununate de două Cupe ale României (2008, 2009) și un titlu național (2008). Apoi, în 2010, UCM Reșița, proaspăt câștigătoare a Challenge Cup, îl transfera pe „Vuja” în speranța câștigării primului titlu național din istorie. Însă, măcinată de probleme interne, echipa din Reșița se dezintegrează. Este obligată, într-o primă fază, să își schimbe numele, apoi dispare definitiv din „radarul” handbalului românesc.După doi ani petrecuți la Reșița, acceptă propunerea CSM-ului București, echipă recent înființată, ce dorea să distrugă monopolul impus de HCM Constanța, cea care avea la acea vreme (2012-2013) cinci titluri consecutive de campioană. Nici la București nu avea să aibă parte de liniște. Echipa din Capitală are probleme financiare și este nevoită să se reorganizeze rapid, lăsând să plece o serie de jucători importanți, printre care și „Vuja”.„Este adevărat că am avut probleme financiare la echipele pentru care am jucat, la Steaua, UCM Reșița, CSM București și apoi HCM Constanța. Din păcate, așa este handbalul românesc. Nu are o stabilitate cum ar fi trebuit. Dacă un patron are probleme cu legea sau a decedat (n.r. - referire la Atilla Verestoy, fost finanțator al HC Odorhei, decedat în urmă cu o lună) sau primăria nu te agreează (n.r. - cazul Poli Iași), echipa se desființează. Dar nu m-am gândit niciodată să renunț la handbal”, a adăugat handbalistul sârb.În iarna anului 2013, a semnat cu HCM Constanța, acolo unde îl așteptau muntenegreanul Aleksandr Adzic și macedoneanul Branko Angelovski, cei care l-au ajutat să se adapteze rapid la noua viață de la Constanța. În jumătate de an, Vujadinovic reușea să câștige atât titlul, cât și Cupa României alături de echipa de pe litoral. A fost rapid adoptat de publicul constănțean datorită calităților și a atitudinii de învingător. Un profesionist desăvârșit. Din păcate, HCM se desființează, dar...„Când Rudi Stănescu, George Buricea și Laurențiu Toma au prezentat proiectul, am simțit că trebuie să rămânem alături de ei și să luăm totul de la zero. Băieții s-au mișcat extrem de rapid cu actele, au pus totul la punct și ne-am apucat, la fel de rapid, de treabă, sub numele HC Dobrogea Sud”, povestește Vujadinovic.După 10 ani petrecuți pe meleaguri românești, „Vuja” s-a decis să obțină cetățenia română. Cinci luni a durat întregul proces, iar din 15 februarie, Predrag este cetățean român cu acte-n regulă.„Cel mai important obiectiv este să-mi ajut echipa în campionat și în Cupă, iar dacă selecționerul României va avea nevoie de mine, nu îl voi refuza. Când am sosit în România, nu mă gândeam că voi rămâne 10 ani aici, dar nu regret niciun moment”, a conchis Vujadinovic.Pentru HC Dobrogea Sud (locul 5), următoarea etapă este una de foc. Luni, 26 februarie, de la ora 18 (în direct pe DigiSport și Telekom Sport), constănțenii vor juca pe terenul Potaissei Turda (locul 3). Dacă dobrogenii antrenați de Sandu Iacob se vor impune, cele două formații pot face „rocada” în clasament.