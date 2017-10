Roni Levi crede că Unirii Urziceni îi va fi greu să ajungă în play-off-ul Ligii

„Dacă o vom elimina pe Zenit, va fi o surpriză“

Antrenorul Unirii Urziceni, Roni Levi, a declarat, după remiza, 0-0, din meciul cu formația rusă Zenit Sankt-Petersburg, din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, că echipa sa a jucat bine tactic, însă șansele de calificare în faza următoare sunt destul de mici. „Au fost multe lucruri care m-au nemulțumit în seara asta (n.n. - marți), dar mai ales rezultatul. Am făcut un bun joc tactic, chiar dacă nu a fost plăcut ochiului. Pădurețu mi-a spus că nu a făcut nimic la faza la care a fost eliminat, doar i-a spus jucătorului rus să fie atent. Eu îl cred. Eliminarea sa a schim-bat însă cursul jocului. Înainte de meci, le spusesem jucătorilor că, dacă stau bine în teren și la pauză este 0-0, e un rezultat bun, iar în a doua repriză încercăm să atacăm și să îi surprindem. Dar în zece oameni a fost mai greu să ne facem jocul”, a spus Levi. Tehnicianul a mai declarat că adversarul nu l-a surprins cu nimic și că meciul retur va fi interesant: „Zenit nu m-a surprins cu nimic. Este o echipă foarte bună, iar returul va fi foarte dificil. Dacă o vom elimina, va fi o surpriză. Nu avem prea multe șanse, dar îi vom surprinde pe ruși la ei acasă. Zenit va trebui să fie atentă, pentru că un gol ar putea-o deranja. Va fi un meci interesant”. Directorul sportiv al formației ialomițene, Narcis Răducan, a arătat că Unirea și-a îndeplinit obiectivul principal în manșa întâi: „Este important că ne-am îndeplinit primul obiectiv, acela de a nu primi gol. Probabil că fără eliminarea lui Pădurețu aveam șanse mai mari să marcăm. Dar nu mai are rost să speculăm; există meciul retur și avem aceleași șanse de calificare ca înaintea primei manșe”. Și Litex-ul lui Bratu a făcut egal acasă Marți seară, în afară de partida Unirea Urziceni - Zenit St. Petersburg, s-au mai jucat cinci meciuri în prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor: Omonia Nicosia (Cipru) - Red Bull Salzburg (Austria) 1-1 (Lua Lua 90p / Zarate 8), Litex Loveci (Bulgaria) - MSK Zilina (Slovacia) 1-1 (Wellington 79 / Majtan 66; la gazde, Florin Bratu a intrat pe teren în minutul 73, în locul lui Sandrinho), Dinamo Kiev (Ucrai-na) - Gent (Belgia) 3-0 (Iarmo-lenko 19, Șevcenko 80, Zozulia 90), Sparta Praga (Cehia) - Lech Poznan (Polonia) 1-0 (Brabec 76), The New Saints (Țara Galilor) - Anderlecht (Belgia) 1-3 (Jones 52 / Kljestan 7, Legear 18, M. Suarez 73). Restul meciurilor s-au disputat aseară. „Este un rezultat bun, cu una dintre dintre cele mai bune echipe din Europa. Nu contează banii, contează sufletul. Noi am jucat la sacrificiu și câteodată asta contează cel mai mult. Sunt sigur că suporterii s-au bucurat pentru jocul pe care l-am făcut” George Galamaz, fundaș Urziceni v v v „Este dificil să joci împotriva unei echipe precum Zenit în inferioritate numerică din minutul 36. Întotdeauna am plecat cu șansa a doua, însă am reușit să facem meciuri bune. Mergem cu speranța în calificare, vom încerca să obținem un rezultat bun în manșa a doua” Marius Bilașco, atacant Urziceni v v v „A fost un meci greu, mai ales după ce am rămas în zece oameni. A fost foarte greu, am suferit, am dat de o echipă foarte puternică, bine așezată în teren, dar nu le-am dat prea multe șanse. Pentru noi este un rezultat echitabil. Oricum, calificarea se va juca în Rusia” Sorin Paraschiv, mijlocaș Urziceni