Dacă nici acum nu câştigaţi…

Sâmbătă, de la ora 11, la Constanța, FC Farul - Tricolorul Breaza

Dacă nici acum nu câștigați…

Ar fi prea de tot ca „marinarii” să nu bată nici penultima clasată, după ce, în etapa trecută, au pierdut rușinos, pe terenul „lanternei roșii”. Farul are mare nevoie de victorie, pentru a rămâne aproape de locurile promovabile. Umiliți la Rm. Sărat de ultima clasată, jucătorii Farului primesc, sâmbătă, vizita unei alte echipe în mare suferință a Ligii a II-a, Tricolorul Breaza, locul 17, care vine la Constanța după o serie de nouă înfrângeri consecutive. De data aceasta, „marinarii” nu concep să mai rateze victoria, care i-ar menține în continuare cu șanse la promovare, ținând cont că, din fericire, în etapa trecută, în ciuda înfrângerii de la Rm. Sărat, distanța dintre Farul și locul doi s-a menținut la trei puncte, iar liderul, Victoria Brănești, nu a adăugat decât un punct în clasament. „Vrem să câștigăm și să ajungem în primele trei. Fiecare trebuie să vedem unde am greșit, să ne rezolvăm problemele din joc și să luăm trei puncte”, a declarat căpitanul Farului, Alexandru Mățel, care nu a avut succes la Comisia pentru Statutul Jucătorului în privința memoriului depus pentru a fi declarat jucător liber, însă decizia de joi seară nu e definitivă, fundașul dreapta al „marinarilor” putând face recurs. „Jucăm numai la victorie și sperăm să batem. Sunt mai bine pregătit acum și vreau să și marchez”, a punctat mijlocașul Diogo Andrade. Dacă Farul îi are indisponibili pe Diogo da Silva (care, sâmbătă, pleacă acasă, în Portugalia) și Cristocea, revenind în schimb golgeterul Chico, Tricolorul nu se va putea baza pe Nuțescu, Puie și G. Ghiță, toți accidentați, dar Ghidia e bun de joc, după ce i-a expirat suspendarea. „Ni se acordă șanse infime la un rezultat pozitiv, dar vom lupta până la capăt”, a declarat antrenorul oaspeților, Florin Stăncioiu. Formația probabilă a Farului: Sardescu - Mățel (cpt.), Barbu, Papp, Gaston - B. Andone, Rusmir, B. Teekloh, C. Matei - Chico, M. Ene. Antrenor, Gică Butoiu. Arbitrează Eduard Constantinescu; asistenți, Daniel Mitruți și Adrian Popescu (toți, din Craiova); rezervă, Florin Macovei (Galați); observatori, Marin Petrescu (Brăila) și Stan Gheorghiu (Focșani).