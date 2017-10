„Dacă ne vom da viaţa pe teren, nu vom avea probleme”

Constantin Gache, antrenorul principal al Farului:

„Dacă ne vom da viața pe teren, nu vom avea probleme”

Constantin Gache, antrenorul principal al FC Farul, le repetă obsesiv elevilor săi: „Dați totul pe teren, meci de meci". Este condiția esențială pentru ca publicul constănțean să aprecieze echipa. Chiar dacă vor fi și rezultate nesatisfăcătoare, nu va conta, atât timp cât spectatorii văd că „rechinii" se dedică și vor. Păstrând proporțiile, Gache a încercat o comparație între Farul și Delta Tulcea, precedenta sa echipă. După tragerea la sorți pentru Liga a II-a, de anul trecut, Deltei i se cânta prohodul, fiind văzută deja în Liga a III-a. Tulcenii au reușit însă promovarea, în ciuda înfrângerii din prima etapă, acasă, cu CS Otopeni, eșec din care s-au învățat multe. „Am pierdut acel meci, dar am fost aplaudați la scenă deschisă. Jucătorii și-au dat viața pe teren, dar atât au putut și nimeni nu le-a cerut mai mult. Deși au pierdut, au jucat, iar lumea a apreciat asta. Dacă și băieții mei de la Farul vor înțelege să dea totul, meci de meci, chiar dacă, uneori, se poate întâmpla să mai și piardă, cred că nu vom avea probleme. Nimeni nu are nimic cu tine când vede că ai dat totul și ai vrut", este mesajul pe care Constantin Gache li-l transmite „rechinilor".