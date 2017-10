„Dacă începem să băgăm strâmbe, nu o să mai promovăm“

Marius Șumudică a aruncat și ieri săgeți înspre conducerea clubului, acuzând că nu se bucură de întregul sprijin al acesteia. „Simt o oarecare presiune, dar e creată artificial. Se bârfește că de ce am jucat cu trei fundași. Toată curtea vorbește, și acela care are grijă de câini. La fotbal se pricep toți. Nu e în regulă ca, după două etape, să aud că se gândesc să mă schimbe. Dacă începem să băgăm strâmbe și să umblăm cu d-astea, după doar două runde, nu o să promovăm. E nevoie de continuitate și încredere. După mai multe etape sau în iarnă, tragem linie. Până atunci, lăsați-mă să lucrez. Am avut mereu repulsie față de oamenii care fac nedreptăți și tot timpul le-am spus-o în față. Acest lucru îl simt și în acest moment aici. Nu toți trag la aceeași căruță. Eu nu fac compromisuri, sunt la începutul meseriei. După meciul de la Giurgiu, nu venea nimeni la noi. Stăteau toți așa, parcă erau supărați că am câștigat. După meciul cu Chiajna, era 6 și ceva dimineața și deja parcarea era plină, începeau să vină, cu pieptul în față. Unora le plăcea. E dureros”, a acuzat Șumudică.