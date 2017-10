Dacă-i primăvară, constănţenii joacă squash!

Dacă-i primăvară, constănțenii joacă squash!

Primăvara aceasta este una plină în evenimente pentru practicanții squash-ului. Competiții locale, naționale, turnee demonstrative - toate suscită interes major, iar numărul jucătorilor este din ce în ce mai mare.În acest week-end, la București, se desfășoară întrecerile Campionatului Național de squash, competiție care reunește la start elita jucătorilor din România.Turneul, găzduit de moderna bază sportivă Infinity, este structurat pe patru secțiuni: Divizia A, Divizia B, Divizia C și Divizia feminină, iar constănțenii sunt prezenți la startul întrecerilor. Astfel, Răzvan Țurlea va juca în DA, Vali Radu, în DB, iar Dragoș Vasilescu, Ilie Bănică, Dan Sucevean și Valentin Barba, în DC.„Mergem la Naționale să facem o figură cât mai frumoasă. Va fi o competiție în care vom întâlni adversari de valoare, dar vom face tot ceea ce ne stă în puteri pentru a ocupa locuri în partea superi-oară a ierarhiei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, vicepreședintele ACS Squash West Side, Ilie Bănică.La Campionatele de veterani și juni-ori de la București, recent încheiate, Răzvan Țurlea și Ilie Bănică s-au clasat pe locurile IV la categoriile 35-45 de ani, respectiv +45 ani. „La secțiunea mea, au fost meciuri extrem de echilibrate și am terminat concursul cu același număr de puncte cumulate de ocupanții locurilor doi și trei, diferența făcându-se la setaveraj”, a povestit Ilie Bănică.Complexul West Side din incinta Maritimo Shopping Center a găzduit în-trecerile celei de-a doua ediții a Turneului Mărțișorului, competiție rezervată în exclu-sivitate doamnelor și domnișoarelor. Iată și configurația clasamentului, în partea sa superioară: 1. Liliana Con-stantinescu, 2. Petruța Izvoranu, 3. Alina Alexandrescu, 4. Klara Orosz. „Remarc revenirea în forță a Lilianei Constantinescu, după o absență de aproximativ nouă luni. Finala a fost una dramatică, iar campioana s-a impus cu scorul de 3-2. La festivitatea ce a urmat evenimentului, am oferit premiantelor cupe, diplome și vouchere Squash și West Side”, a declarat Ilie Bănică. Altfel, pe cele două terenuri de la West Side se desfășoară, în această peri-oadă, Campionatul Constanței la squash, ediția de primăvară 2016. Nu mai puțin de 27 de jucători participă la turneu, pe categorii: 9 în Divizia A, 8 în Divizia B și 10 în Divizia C. „Trebuie să începem neapărat acți-unile de selecție în școlile și liceele din Constanța, să creștem copii și juniori. De altfel, în săptămâna «Școala Altfel», punem la dispoziție baza noastră spor-tivă, cu titlu gratuit, elevilor și liceenilor care doresc să joace squash”, a trans-mis Ilie Bănică. Sorin MIHALACHE