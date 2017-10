Mihail Făgărășan, antrenorul echipei CSU Neptun:

„Dacă HCM ne ajută, la anul, tragem la promovare“

Profesorul Mihail Făgărășan este mulțumit de evoluția echipei sale, CS Universitar Neptun, pe 2007. Mai mult, antrenorul emerit spune că, dacă va fi susținut de HCM, va propune ca obiectiv pentru sezonul viitor promovarea în Liga Națională. Deși CSU Neptun a încheiat anul pe locul șase în Seria A a Diviziei A de handbal masculin, cu trei victorii din 12 partide, antrenorul Mihail Făgărășan este mulțumit de prestația elevilor săi. „Ne-am atins principalul obiectiv, am pus bazele unei echipe de care handbalul masculin constănțean avea nevoie. Am reactivat 16 absolvenți ai CSS 1, care aveau între unul și trei ani de pauză competițională, iar lotul a fost completat cu cinci juniori cu dublă legitimare, CSS 1 - CSU Neptun. Echipa este în progres. Îi mulțumim rectorului UMC, Cornel Panait, pentru că a avut încredere și răbdare cu acești copii“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, profesorul Făgărășan. Tehnicianul constănțean este de părere că, dacă oficialii HCM-ului îi vor susține proiectul, atunci obiectivul formației sale va fi unul mult mai ambițios: promovarea în Liga Națională. „Am strâns relațiile de colaborare cu HCM și sperăm să finalizăm demersurile până în luna februarie și să primim cu împrumut jucători care evoluează mai puțin pentru campioana României. Cred că acest proiect este benefic ambelor cluburi. La CSU Neptun, acești handbaliști vor avea ocazia de a juca meci de meci, să se rodeze, să câștige experiență, iar dacă nu vor progresa la noi, mă îndoiesc că ar putea fi vreodată cu adevărat utili HCM-ului. Dacă vom fi ajutați, la anul atacăm promovarea, Constanța va avea două echipe în Liga Națională, HCM-ul va avea prioritate și se va bate pentru titlu, Cupa României și Liga Campionilor, iar cei mai buni sportivi vor fi selecționați la echipa națională. Momentan, contribuția HCM-ului la reprezentativa României este destul de mică, ceea ce înseamnă că politica importului de străini are și efecte negative“, este de părere Făgărășan.