"Dacă handbalul feminin a ajuns unde a ajuns, cu toţii suntem vinovaţi!"

Elena Frîncu, fost director executiv al DJST Constanța:

"Dacă handbalul feminin a ajuns unde a ajuns, cu toții suntem vinovați!"

După publicarea articolului „Handbal printre cârciumi! Dezastrul din Complexul Sportiv Hidrotehnica“, anunțam că, în edițiile viitoare, vom prezenta punctele de vedere ale celor implicați în acest fenomen. În ediția de astăzi, le prezentăm cititorilor opinia fostei vicecampioane mondiale la handbal feminin Elena Frîncu.Citește și:Citește și:Chiar dacă protocolul de predare-primire a Complexului Sportiv Hidrotehnica, încheiat, în data de 17 mai 2012, între Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și Universitatea Maritimă Constanța, a fost semnat, din partea DJST, de către directorul executiv adjunct Sorin Bușu, numele Elenei Frîncu, fost director executiv al DJST Constanța, figurează la rându-i în acte, având calitatea de invitat DJST. Prin urmare, punctul de vedere al Elenei Frîncu este foarte important în acest context, marcat de prăbușirea handbalului feminin constănțean.O scurtă istorie „Vreau să trecem în revistă, în primul rând, câteva aspecte istorice”, și-a început relatarea Elena Frîncu. „După Revoluție, în 1990, s-a creat un comitet de inițiativă, format din Laurențiu Țoringhibel, Vasile Sopon, Mircea Măgureanu, Mișu Dulică, Gheorghe Pîndichi, Elena Frîncu, la care s-au adăugat antrenorii și sportivele de atunci, și s-au făcut demersurile necesare pentru ca baza sportivă din bd. Aurel Vlaicu să fie luată de la Ministerul Transporturilor și dată către CS Hidrotehnica. Clubul a administrat-o până la existența «ultimului mohican», Zamfir Musteață, ultimul președinte din sistemul ICH. Baza a continuat să funcționeze grație implicării lui Mircea Iacob și mai apoi a lui Gheorghe Slabu, care nu au mai putut să administreze și echipa și baza, ajungându-se unde s-a ajuns. Personal, am vorbit cu ministrul MTS, pentru a se trece baza din patrimoniul privat al CS Hidrotehnica și al ICH în administrarea statului, iar în baza unui protocol, am dat-o în folosință gratuită Clubului Sportiv Hidrotehnica. Când s-a făcut trecea la UMC, în 2012, i-am spus atunci domnului prorector Cornel Panait două lucruri: sunt probleme cu cârciumile și să iubiți handbalul. A apărut clubul public Neptun, tocmai din necesitatea de a salva handbalul feminin constănțean, care era în Liga Națională. Trebuie spus că situația era dramatică: erau mari datorii către jucătoarele de la CS Tomis și terți (utilități). Federația Română de Handbal nu mai primea echipa în campionat dacă nu s-ar fi achitat datoriile. Am fost la federație împreună cu directorul sportiv de atunci, Paul Alexe, cu aprobarea domnului Panait, și am creat acest club public, care a preluat Tomisul și am continuat campionatul”.Culpă comună Elena Frîncu spune că vina pentru prăbușirea handbalului feminin constănțean aparține… tuturor.„Dacă handbalul feminin este unde este, cu toții suntem vinovați. Am fost prea săraci să băgăm mâna în buzunar și să scoatem câte 10.000 de euro pe an. Am stat la mână întinsă, la administrația locală - Primărie și Consiliu Județean, indiferent de culoare politică. Când vrei să faci performanță, trebuie să ai asigurat un buget: 70% bani privați, 30% bani pu-blici. Noi vrem 100% de la stat. Îi întreb acum pe cei care au avut baza în folosință gratuită aproximativ 15 ani, câte venituri au generat? Altfel, am tot respectul pentru cei care au băgat mâna în buzunar și au susținut handbalul: Gheorghe Slabu, Mircea Iacob, Mircea Măgureanu”, a spus Elena Frîncu.„Îmi cer scuze în fața domnului Panait!” Despre Universitatea Maritimă, care administrează de trei ani și jumătate baza sportivă, Elena Frîncu are numai cuvinte de laudă. „În acești trei ani și jumătate, UMC a plătit datoriile de punere în funcțiune a bazei sportive - curent, apă, salariați, pază. La realizări, sunt de notat și instalația de gaze, dar și parteneriatele cu CSU Neptun și CSS 1. În această sală, se pregătesc și studenții UMC-ului. Îmi cer public scuze în fața domnului Panait și a foștilor mei colegi de la UMC, pentru toată această situație creată. Însă, am încredere că acolo se va face ceva, iar peste câțiva ani, vom admira un complex sportiv modern, așa cum este baza nautică a UMC-ului”, a mai spus Elena Frîncu.Acesta a fost punctul de vedere al Elenei Frîncu. În ediția de luni, vom publica opinia Universității Maritime, transmisă de președintele Consiliului de administrație, prof. univ. dr. ing. Vali Violeta Ciucur. Vor urma apoi interviuri cu alte personalități ale handbalului constănțean, care, într-un moment mai îndepărtat sau apropiat, și-au desfășurat activitatea în cadrul Hidrotehnicii.