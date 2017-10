Dacă ar avea un milion de euro, Eliza Samara şi-ar deschide o sală de tenis

Dacă ar avea un milion de euro, Eliza Samara și-ar deschide o sală de tenis

În vârstă de 18 ani, cea mai bună jucătoare junioară de tenis de masă din Europa, constănțeanca Eliza Samara (LPS „Nicolae Rotaru" CSS - Farul Constanța), are un stil normal de viață, educat și de sportul pe care îl practică. Ponderat, fără niciun fel de excese. În zilele cu antrenamente, când termină cu ele și cu școala, se duce acasă și se odihnește, iar seara mai iese la un suc, dar are grijă mereu ca la ora 23 să fie înapoi. În vacanță, merge la plajă, face alergări, iese cu prietenele. Rar se duce prin discoteci. Fană a muzicii house și a lui Ricky Martin, Eliza se dă în vânt după telenovele, după actorul Fernando Colunga și după actrița Araceli Arambula, dar urmărește cu același interes și serialul „Prison Break". Tânăra vedetă are un răspuns simplu și când o întrebi despre preferințele culinare: „Nu prea mănânc pe acasă, ci mai mult în oraș. Îmi place șaorma, iar ca băutură - sucul natural". Eliza a pus ochii și pe o mașină, Seat Leon, de culoare roșie, „care merge la fete", pe care o va achiziționa imediat ce va termina școala de șoferi. Tricoul norocos Peste 30 de ani, Eliza se vede antrenoare, fie în țară, fie în străinătate. Dacă ar avea 1 milion de euro, jucătoarea și-ar deschide o sală de tenis de masă ultramodernă. Constănțeanca îi are ca idoli în sport pe Mihaela Șteff (la tenis de masă) și pe Mutu (la fotbal). Nu crede că un anumit număr îi poartă noroc, dar, în acest an, a avut o superstiție, în cele mai importante meciuri ale sale purtând același tricou, unul roz cu numele ei pe spate. Rezultatul? A mers șnur, câștigând inclusiv trei finale de Campionat European. Drum istovitor și 4 la istorie Eliza este elevă la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru" Club Sportiv Școlar Constanța, iar după terminarea acestuia va urma cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport. Materia preferată a sportivei este limba engleză. Cea mai mică notă pe care a primit-o la liceu a fost un 4, la istorie, când, după ce sosise de un concurs la ora 2 noaptea, a fost totuși ascultată la oră și, fiind nepregătită, a luat respectiva notă. Însă, a doua zi, și-a îndreptat-o imediat.