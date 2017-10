Divizia A1 la volei masculin, etapa a zecea

CVM Tomis, victorie de moral cu Craiova, înaintea partidei cu Roeselare

CVM Tomis a învins, sâmbătă, pe SCMU Craiova, în deplasare, scor 3-2 (25-16, 31-33, 21-25, 25-22, 15-11), în meciul contând pentru etapa a zecea a Diviziei A1.„A fost un meci destul de greu. Pot spune că am fost decimați, deoarece Janic și Pavel nu au jucat. Important este că am reușit să ne revenim și că am adus victoria de partea noastră. Așa cum ne-am așteptat, echipa gazdă a avut un ritm bun. Nu pot să zic că au fost cei mai tari adversari. Meciul cu Craiova a fost asemănător cu cel cu Galați”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, centrul echipei constănțene Andrei Spînu.CVM Tomis își păstrează statutul de echipă neînvinsă în campionat și rămâne pe primul loc al clasamentului.Iată care sunt celelalte rezultate ale etapei: ACS VM Zalău - Unirea Dej 3-0, Steaua - VCM LPS Piatra Neamț 2-3, Dinamo - Banatul Caransebeș 3-2, Știința Explorări Baia Mare - Arcada Galați 2-3, Phoenix Șimleu Silvaniei - CSM București 3-1.v v vCVM Tomis Constanța pleacă, în această dimineață, spre Belgia, unde va susține partida cu Knack Roeselare, din Grupa A a Ligii Campionilor. Meciul cu Roeselare poate fi decisiv pentru calificarea echipei constănțene în primele 12 echipe.„Nu va fi o deplasare ușoară. Victoria cu Craiova ne dă un moral bun pentru a continua șirul victoriilor atât în campionat, cât și în Ligă. Meciul cu Roeselare este decisiv, dacă vom câștiga, atunci avem calificarea asigurată. Dacă nu, nu ratăm ocazia calificării, mai avem două meciuri”, a adăugat Spînu.