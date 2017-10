CVM Tomis va juca, în premieră, în Liga Campionilor

Vicecampioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanța, va reprezenta țara noastră, alături de Remat Zalău, în Liga Campionilor, sezonul 2012 - 2013, au anunțat, ieri, organizatorii, care au decis să-i ofere echipei de pe litoral un wild-card. Totodată, s-a modificat și sistemul de participare: până în prezent, puteau lua parte la competiție 20 de echipe, dar acum, numărul echipelor participante s-a mărit la 28. Bineînțeles, echipele au fost selectate pe baza punctajelor obținute de fiecare federație națională în parte. România avea deja dreptul să participe cu o formație, însă wild-card-ul a permis și participarea vicecampioanei CVM Tomis. „Este o premieră pentru CVM Tomis, nu am mai jucat niciodată în Liga Campionilor. Pentru mine, acest lucru are și o semnificație sentimentală, pentru că, în campionatul acesta, se împlinesc zece ediții de când am preluat echipa în campionatul de volei al României, iar țelul cel mai mare pe care îl am este de a reprezenta țara la cel mai înalt nivel competițional pentru cluburi: Liga Campionilor. După zece ani de activitate, dintre care aproape șapte am participat în cupele europene la diferite categorii, iată că, în al zecelea an de existență, avem șansa și onoarea de a reprezenta culorile constănțene și România la cel mai înalt nivel al voleiului masculin”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr. Competiția se preconizează a începe în luna octombrie. Pe data de 29 iulie, va avea loc, la Viena, seminarul privind organizarea com-petițională, la care vor participa și reprezentanții Tomisului.