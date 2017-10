CVM Tomis trage un semnal de alarmă! "Toate performanţele noastre aparţin constănţenilor"

CVM Tomis trage un semnal de alarmă! "Toate performanțele noastre aparțin constănțenilor"

Voleibaliștii de la campioana CVM Tomis au acceptat să rămână în continuare la gruparea constănțeană, deși clubul nu are încă finanțarea asigurată din partea structurilor locale.Conducerea și jucătorii CVM-ului Tomis sperau ca ședința de Consiliu Local de marți să le aducă vești bune însă, nu a fost deloc așa, respectiva reuniune a consilierilor amânându-se din cauza absenței aleșilor de la PSD.„Am vorbit cu jucătorii și toată lumea a decis să rămână la club. Nici nu mai au echipe la care să meargă. Antrenorul Martin Stoev mi-a spus să apelăm la planul B și am zis că planul B ar fi să jucăm cu juniorii și să legitimăm străinii atunci când putem. Nu vor putea juca în campionat, dar pot în Liga Campionilor. Deocamdată, încercăm să jucăm partide de pregătire și așteptăm ziua de marți, 13 octombrie, pentru că alte pârghii nu mai am”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Serhan Cadâr, directorul executiv al clubului.În ideea de a trage un semnal de alarmă, directorul clubului a transmis o scrisoare deschisă, pe care o redăm integral:„Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, Club Volei Municipal Tomis Constanța este singura grupare sportivă care reprezintă Constanța în Europa, urmând să joace în Liga Campionilor la volei masculin pentru a patra oară consecutiv, fiind și singura reprezentantă a Constanței în prima ligă la sporturile de echipă, urmând să evolueze în Campionatul Național Divizia A1. CVM Tomis este campioana României la seniori și juniori și clasată între primele 12 echipe de volei masculin din Europa, alături de echipe de valoare mondială din Rusia, Polonia, Italia, Franța, Turcia și Germania. Și totuși, în momentul actual, CVM Tomis se află în situația de a nu putea plăti taxele de legitimare ale sportivilor la Confederația Europeană de Volei și implicit de a putea participa la competiție. CVM Tomis nu a reprezentat niciodată și nici nu va reprezenta vreodată o persoană sau un partid politic. Această grupare sportivă reprezintă Municipiul Constanța și pe locuitorii săi, indiferent de naționalitate, religie, sex, simpatizanți ai unuia sau altui partid politic, iubitori ai sportului, indiferent de ramura sportivă. Această echipă reprezintă Constanța. CVM Tomis a început pregătirea pentru sezonul 2015-2016 la Constanța, având încredere în conducerea clubului și în Consiliul Local Constanța, structura finanțatoare care a fost mereu lângă echipă, structură al cărei nume l-am purtat cu cinste în sălile de sport din Rusia, Belgia, Italia, Elveția, Polonia, Turcia, Austria etc.În spiritul de fair-play care caracterizează voleiul, CVM Tomis își dorește să fie sprijinită financiar, la fel ca și celelalte grupări sportive și de către Consiliul Local Constanța.Toate performanțele sportive obținute de CVM Tomis aparțin constănțenilor și nutrim speranța că vom realiza și alte performanțe.Campionatul Național începe pe 21 octombrie 2015, iar CVM Tomis nu a primit nici măcar un leu. Lipsa unei finanțări urgente ne pune în situația neplăcută de a nu putea juca în Liga Campionilor și în Campionatul Național, chiar dacă am câștigat acest drept luptând pe terenul de sport.Am convingerea că toți cei cu drept de vot veți gândi și veți vota ca și cetățeni constănțeni, ca reprezentanți aleși de constănțeni, așa cum sunt ei, români, macedoneni, turci, greci și alte naționalități”.