CVM Tomis şi-a făcut încălzirea pentru Liga Campionilor

CVM Tomis și-a făcut încălzirea pentru Liga Campionilor

Campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanța, a câștigat derby-ul cu ACS VM Zalău, disputat vineri seara, în Sala Sporturilor, scor 3-2 (26-28, 25-19, 22-25,25-21,15-13).CVM Tomis a jucat, la Sala Sporturilor, primul meci oficial în fața propriilor suporteri. Constănțenii au primit vizita celor de la ACS VM Zalău, vicecampioana României, contând pentru etapa a doua a Diviziei A1 la volei masculin. Duelul Stoev vs. Stoev (antrenorul Zalăului este Stoyan Stoev, tatăl lui Martin Stoev, antrenorul Constanței) se anunța de la început a fi echilibrat și foarte disputat.După primele două seturi, scorul general era 1-1 (26-28, 25-19), iar din setul al treilea, a început să se simtă presiunea.Zălăuanii au trecut la conducere după ce s-au impus în al treilea parțial, scor 25-22.Gazdele au răsturnat calculele oaspeților în următorul set. După ce au fost conduși (2-3, 4-6, 8-10, 10-11, 12-13), CVM a reintrat în joc și a apăsat pedala (15-13, 18-15, 20-18). Într-un final, Yordanov (căpitanul CVM) și compania au dus meciul în decisiv (25-21).Ultimul set a adus emoții mari suporterilor, oaspeții fiind la conducere în primele minute. Mai apoi, cele două echipe au mers cap la cap (10-9, 10-10, 12-11, 12-12, 13-12, 13-13,14-13). Constănțenii au găsit resursa de energie necesară pentru a închide partida, scor 15-13.Partida cu Zalăul a fost un foarte bun test pentru CVM Tomis, care, săptămâna aceasta, va debuta în Liga Campionilor.Elevii lui Martin Stoev și Radu Began vor juca, joi, în Belgia, contra celor de la Asse-Lennik. Din grupa G, mai fac parte formațiile Asseco Resovia Rzeszow (Polonia) și Dragons Lugano (Elveția). Cele două se vor întâlni miercuri, în primul meci al grupei.„Meciurile cu Zalăul sunt mereu grele, dar extraordinare. Ne bucurăm că am ieșit câștigători. Cred că suntem pregătiți să facem un meci mare în Belgia. Suntem pregătiți fizic foarte bine și vom avea grijă și cu recuperarea, ca la ora meciului să fim sută la sută și să dăm tot ce e mai bun din noi”, a declarat jucătorul Andrei Laza.Rezultatele celorlalte meciuri ale etapei sunt: AS VC Caransebeș - CSM București 3-1, VCM LPS Piatra Neamț - SCMU Craiova 2-3, CS U Cluj - CS Unirea Dej 2-3.Mai sunt de disputat partidele CS Dinamo - CS Știința Explorări Baia Mare (astăzi, ora 20.00, în direct pe Digi Sport) și CS Arcada Galați - LMV Tricolorul Ploiești (marți).