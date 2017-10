CVM Tomis şi-a amânat meciul de la Dej

Divizia A1 la volei masculin

CVM Tomis și-a amânat meciul de la Dej

Ştire online publicată Miercuri, 15 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

CVM Tomis Constanța a primit o nouă lovitură din partea zăpezilor care au lovit România. După ce, în urmă cu o săptămână, viscolul a făcut imposibilă disputarea meciului cu Nea Salamina, din Challenge Cup, de această dată, Radu Began & Co. nu au putut face deplasarea la Dej, pentru meciul de azi, cu Unirea. Astfel, s-a ajuns la un gentleman agreement între cele două echipe, ca partida să se dispute pe 5 martie. Totuși, această pauză are și partea ei bună, CVM Tomis având un calendar competițional extrem de încărcat în continuare: sâmbătă, 18 februarie, elevii lui Martin Stoev vor primi vizita echipei CSM București, iar luni, 20 februarie, la Constanța vine Universitatea Timișoara, „lanterna” clasamentului DA1 la volei masculin. Miercuri, 22 februarie, are loc însă cel mai important meci din această perioadă, Sala Sporturilor din Constanța urmând să fie gazda primei manșe din sferturile de finală ale Challenge Cup, dintre CVM Tomis și Maccabi Tel Aviv. Nici fetele de la CSV 2004 Tomis Constanța nu au mai mult noroc. Jucătoarele antrenate de Darko Zakoc trebuia să primească, pe teren propriu, vizita echipei VC Unic LPS Piatra Neamț, dar meciul a fost reprogramat pentru 5 martie. „Sirenele” și-au amânat și partida cu Universitatea Cluj, programată sâmbătă, în etapa a 18-a, fiind imposibil să facă deplasarea până la Cluj. Cristian PAHOMIE