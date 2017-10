CVM Tomis se întoarce victorioasă dintr-o „cursă infernală“

Misiune îndeplinită pentru CVM Tomis Constanța. Campioana României la volei masculin a câștigat fără probleme, scor 3-0, partida din deplasare, cu Phoenix Șimleu Silvaniei, întâlnire contând pentru etapa a 15-a a Diviziei A1. De numai trei seturi a avut nevoie CVM Tomis Constanța pentru a se impune în fața celor de la Phoenix Șimleu Silvaniei: 3-0 (25-17, 25-22, 25-17), formația gazdă fiind ceva mai arțăgoasă doar în setul al doilea. După meci, Bulent Cadâr, ma-nagerul Tomisului, a declarat: „După o cursă infernală din Constanța și un drum obositor din cauza condițiilor meteorologice, am făcut un meci frumos și, așa cum ne aș-teptam, am câștigat cu 3-0. Phoenix Șimleu și-a făcut treaba la nivelul ei, noi am jucat la nivelul nostru și nu cred că adversarii puteau opune mai multă rezistență”. În tribunele Sălii „Măgura” din Șimleu, a fost prezentă și conducerea tehnică a Volei Municipal Zalău. În-trebat dacă vede o finală în acest an între Constanța și Zalău, Bulent Cadâr a declarat: „Într-adevăr, Zalăul s-a încurcat la Dinamo, deși cred că scorul nu este relativ. Și noi ne-am împiedicat la Craiova. Din păcate, cei din Zalău sunt mai liniștiți ca noi, fiindcă, după meciul de sâmbătă cu Baia Mare, noi plecăm la Ankara, după care jucăm la București și la Zalău. Avem un program încărcat. Cred că este devreme să discutăm despre o finală, fiindcă se mai poate întâmpla orice. În principiu, cred, totuși, că Zalăul și Con-stanța se vor duela în finală”.Iată și formula folosită de CVM Tomis Constanța: Andrey Zhekov, Martin Nemec, Joao Massinatori Dias, Andrei Spînu, Dmitrii Bahov, Israel Rodriguez și Răzvan Tănă-sescu (libero). Au mai evoluat: Andrei Stoian și Andrei Laza. Antrenori: Martin Stoev și Radu Began.